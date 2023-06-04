Taçoy: İhtiyat Sandığı birikimlerine yüzde 20 kar payı yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İhtiyat Sandığı birikimi olanlara yüzde 20 kar payı yatırılması işleminin tamamlandığını duyurdu.
Taçoy, İhtiyat Sandığı birikimi bulunanların gerek daireye başvurarak, gerekse internet üzerinden hesaplarındaki son durumu görebileceklerini söyledi.
Taçoy, şöyle devam etti:
“Söz konusu çalışmayı tamamlayarak hak sahiplerine gereken ödemenin yapılması için canla başla çalışan tüm bakanlık personeline göstermiş oldukları özveri ve üstün başarı için teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Çalışma yaşamında emek ortaya koyan tüm insanlarımızın daha iyi ve daha güzel koşullara ulaşmaları için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Bunu da bu vesileyle herkesle paylaşmak isterim."