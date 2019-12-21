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Taçoy, mesaj yayınladı

Taçoy, mesaj yayınladı
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 21 Aralık’ın Kıbrıs Türkü’nün egemenliği ve bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelenin ve ödediği bedellerin somut bir kanıtı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, “Aziz şehitlerimizi ve onların canlarını neyin uğruna feda ettiklerini bize kimse unutturamaz” dedi.

Verilen büyük ve şanlı mücadelenin bir sonucu olarak ulaşılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitlerin bir emaneti olduğu gerçeğini asla unutmadan ileriye yürümeyi sürdüreceklerini kaydeden Taçoy, “Devletimizi yüceltmek bizlerin aziz şehitlerimize boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.

Taçoy, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Rum toplumunda Enosis emelinin hala daha yaşadığını belirterek, “Ellerini Kıbrıs Türklerinin kanına bulamış olanlar, bugün çalıntı bir devlet kisvesiyle, aynı amaçla hareket etmeyi sürdürmekte ve bizi egemenliğimizden mahrum bırakmaya çalışmaktadırlar” dedi.

“Kanlı Noel” geride kalmış olsa da Kıbrıs Rum toplumunda ENOSİS emelinin ne yazık ki hala yaşamakta olduğunun altını çizen Taçoy, bu nedenle geçmişten ders alınarak geleceği planlamak gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitlerin bir emaneti olduğunu, devleti yüceltmenin bir borç olduğunu kaydeden 
Taçoy mesajında, “Şehitlerimizi asla unutmadık, unutturmayacağız da” ifadelerini kullanarak, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde canlarını feda eden şehitleri rahmet ve şükranla andı.

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