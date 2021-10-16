Taçoy, projelerini anlattı

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Taçoy, başbakan olması halinde yerli havayolu şirketinin hayata geçirilmesinin öncelikleri arasında olacağını söyledi.

BRT’de katıldığı programda soruları yanıtlayan Taçoy, UBP Genel Başkanı seçilerek Başbakan olması durumunda ekonomide izleyeceği yol haritasını anlattı.

UBP Genel Başkan adaylarının parti içerisinde yapacaklarını değil de hükümette yapacaklarını anlattıklarına işaret eden Taçoy, bunu “çünkü UBP bir iktidar partisidir” dedi.

“YATIRIM TEŞVİKLERİ GELİŞTİRİLECEK”

Hasan Taçoy, tüm hazırlıkların iktidara göre yapıldığını ifade ederek, bu çerçevede bir ekonomik vizyon ortaya konulmasının ve o vizyona doğru yerden başlanmasının taşıdığı öneme değindi.

“Ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi sağlayabilmek için bunu görebilmek gerekir” diyen Taçoy, “büyümenin nasıl sağlanacağı sorusunu kendi kendimize sormamız gerekir” şeklinde konuştu.

Taçoy, yatırım teşviklerinin geliştirilmesinin en fazla üzerinde duracakları konu olacağını dile getirerek, bu teşviklerin hangi kesimlere yönelik olacağının izahının da yapılması gerektiğini ekledi.

Hasan Taçoy, hangi kesimlere nasıl yatırım teşvikleri verildiğinin detaylandırılmasına ilişkin olarak, hayvancılık, tarım ürünleri, eğitim, turizm ve diğer tüm sektörlere yönelik teşviklerin şekillendirilmesinin öneminin altını çizdi.

Genç girişimlerin ne yapacaklarının tasarlanması gerektiğini de ifade eden Taçoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“KOBİGEM tarafından genç girişimcilere iki milyon TL verilecek diye duyuyorum. Bu ne biliyor musunuz..? Ar-Ge diye yaptığımız teknoparklar içerisinde yer alacak olan genç girişimcilere verilecek bir paradır. Ar-Ge’nin, araştırma-geliştirmenin bu ülkede gelişebilmesi için genç girişimcilerin teşvikidir. Bunu 2009’da ortaya koymuş olduğumuz projenin neticesi olarak, bugün 2021’de yaşıyoruz. Ben önümüzdeki engeller kalksın diyorum. Bu görevi talep ediyorum ki, bu görevin getirmiş olduğu imkanlarla ve güçle bu gençlerin ve bu girişimcilerin ve bu insanların önünü açalım.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM ALTYAPISI OLUŞTURULACAK”

Taçoy, öncelikli sektörlerde yatırım yapılabilmesi için yatırım altyapısının sürdürülebilir bir konuma gelmesi gerektiğini belirterek, bunun olmaması halinde istikrarsız ortamların yaşanacağını da anlattı.

Yapılan ve yapılacak planlarla projelerin uygulanmasının takibinin farklı örgüt ve kurumlara verilmesinin sağlayacağı avantajlara işaret eden Taçoy, geçmişte Ekonomik Örgütler Platformu’nun bunu yapabileceğini önermiş olduğunu anımsattı.

Hasan Taçoy, hükümetlerin sürekli değişmesinden kaynaklı projelerin takibinde yaşanan handikapların böylelikle ortadan kalkmış olacağını ifade ederek, “benim ağzım yandı yoğurdu üfleyerek yerim. 2009 yılında ortaya atmış olduğum Bilişim Adası Projesi, Hasan Taçoy’un projesidir diye dumura uğratıldı. Vizyon 2035 Projesi’nde, bizden sonra gelen bakan olan şimdiki bakanımız, bazı işleri kendi yapmış gibi gösterdi ama önemli değil. Bitiren önemlidir. İşin tamamlanması benim için önemlidir, ben ona bakarım” dedi.

İstikrarın büyük önem taşıdığını ve istikrarı sağlayabilmek için başlatılan projelerin devamının gerektiğini anlatan Taçoy, projelerin devamı için de hükümetlerin devamlılığı veyahut projeleri takip edecek kurum ya da kuruluşların olaya daha fazla odaklanmasının şart olduğunu söyledi.

Hasan Taçoy, öncelikli sektörlere ilişkin olarak ise, bu sektörler gelişirken oluşacak alt sektörlerin de ilerlemesi için yapılabileceklerin hayata geçmesi ve mümkün olduğunca fazla alt sektörün oluşarak gelişmesine imkan sağlanması gerektiğini belirtti.

EĞİTİM

Eğitim sektörüne ilişkin olarak, buradaki kalitenin yükseltilmesinin araştırma sektörünün de aynı şekilde yukarıya çekilmesinden geçtiğini vurgulayan Taçoy, “yüz bini aşkın öğrencinin başarılı ve sürdürülebilir bir kaliteyi yakalayabilecek pozisyona getirilmesi lazım ki, daha fazla öğrenci çekebilesiniz. Bu da ar-ge, teknoparklarla, gelişim seviyeleriyle ve ölçülebilir kalite yöntemleriyle yapılabilir” dedi.

TURİZM

Turizm’de çeşitlendirilmeye gidilmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, bunun için de teşviklerin daha farklı alanlara gitmesinin gerekliliğine değindi.

Bir süredir devam eden Sağlık Turizmi’nde daha iyi noktalara gelinebileceğini ifade eden Hasan Taçoy, Yaşlı Bakım Evleri’nin bir diğer alternatif olabileceğini, bunun için yasal çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

ULAŞIM

Taçoy, bu sektörlerin temel direğini oluşturan ulaşım konusuna da değinerek, “ulaşımın daha güçlü ve daha güvenilir bir pozisyona getirilmesi lazım. Bunu yaparken kendi havayolumuzu yaratabilme adına farklı projeleri bugüne kadar ortaya koyduk. Bunların içerisinden bir tanesini yapalım” dedi.

“1970’li yıllarda daha şartlar oluşmamışken bu ülkenin insanları Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı kurdu” diyen Taçoy, “ne teknolojileri vardı ne de imkanları vardı. Bir tek dayandıkları nokta, Türkiyemiz vardı. Yine tek dayandığımız noktamız Türkiyemiz, ama bu ‘koşulu nasıl çok daha iyiye çevirebiliriz, evrimleştirebiliriz’ ve ‘bu havayolunu nasıl oluşturabiliriz’i kendi bünyemizde yapacağımız çalışmalarla da ortaya koyduk. Daha önce de bazı projeler yaptık. Bu projeyi mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Buna yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Deniz taşımacılığının da daha iyi safhalara çekilmesine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Taçoy, daha modern bir aşamaya gelinmesinin gerektiğini kaydetti.

BİLİŞİM

Hasan Taçoy, bilişim konusunu ülkenin esasları arasında tutmanın öneminin altını çizerek, “Bilişimin getirdiği artıları bu ülkede neden yaşamayalım” diye sordu.

Taçoy, en büyük artının, izolasyonlar ve ambargolara rağmen dünya ile iletişim kurulabilmesinin en başta gelen avantajlardan olduğuna değinerek, çeşitli sektörlerin içerisinde faydalar sağlayarak bu konudaki etkinliğin devam ettirilebileceğini anlattı.

E-TİCARET

Hasan Taçoy, ülkede “e-ticaret” yasasının henüz olmadığına ve bunun da ithalat ve ihracatı engellediğine dikkat çekerek, ticari hareketlerin önündeki engellerin yasalar yapılarak aşılabileceğini söyledi.

FİNANS SEKTÖRÜ

Finans sektörünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakan olduğum dönemde Brüksel’e gittim ve dünyaya açılmak için girişimler yaptım. Kosova modelinin bu ülkeye getirilip getirilemeyeceğini tartıştık. Yani bir iban numarası için neler yapılması lazım ve bunun gerçekleşmesi için neler olması gerekir, bunların araştırmasını yaptık ve ilgili şirketlerle Brüksel’de görüşmeler gerçekleştirdik. Onlara da anlattık. Onlar da Kosova modelinin çalışabileceğini söylediler. Bu modelin çalışabilmesi için belki de finans sektöründe çok daha güçlü bir yapıyı ortaya koymamız gerekecek. Ve bizim dünya para piyasalarının içinde entegre olmamız gerekecek. Ülkedeki insanların paralarını yatırabilecekleri yerlerin sadece bankalar olmadığını, dünya piyasaları içinde nerelere paralarını yatırabileceklerini veyahut dünya piyasalarından bu ülkenin nasıl yararlanabileceğini ortaya koymanız lazım”

Devletin piyasaya borçlanırken sadece bankalardan değil, tahvil ve bono vasıtasıyla vatandaştan borçlanmasının da önünün açılması gerektiğini ifade eden Taçoy, ülkedeki mevcut piyasalar içerisinde aktif olan paranın hem devlete hem de ekonomiye nasıl derç edileceğinin projelerinin de ortaya konulmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.