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"Tarafsızlık ilkemizi koruyacağız"

"Tarafsızlık ilkemizi koruyacağız"
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Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası tarafsızlık ilkesini her seçim döneminde koruduğu gibi  bu seçim döneminde de koruyacağını açıkladı.

Sendika Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı, hükümet eden veya bakanlık görevini yürüten kim olursa olsun rozetine bakılmaksızın iş birliği içinde halk sağlığı için iletişim ve diplomasi yollarını her daim açık tutmaya gayret eden sendikamızın  halkın iradesini ortaya koyacağı her seçim döneminde tarafsızlığını koruyarak halk iradesine saygılı duruşunda bir değişiklik olmadığını farklı algılar oluşmaması adına kamuoyu bilgisine sunarız”

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