Tarım Bakanlığı ve Kamu-İş arasında SÜTEK Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında 2022-23 yıllarını kapsayan Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı imza koydu.

- Oğuz: “Hükümet olarak, elimizdeki imkanlar çerçevesinde halkın alım gücünü yükseltmek ve çalışanların haklarını iyileştirmek için çalışıyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, imza töreninde yaptığı konuşmada, hükümet olarak, eldeki imkanlar çerçevesinde halkın alım gücünü yükseltmek ve çalışanların haklarını iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti ve bu kapsamda Kamu-İş’le yapılan müzakerelerde bir uzlaşıya vardıklarını bildirdi.

Oğuz, ortak amacın, birlik ve dayanışma içerisinde içinde bulunulan zor günleri atlatmak olduğunu belirterek, Toplu İş Sözleşmesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ederek, SÜTEK çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Süt Endüstrisi Kurumu’nun çok önemli görevleri olduğuna ve bu görevlerin süreklilik arz ettiğine dikkat çeken Oğuz, Sendika ile birlikte uyum ve işbirliği içerisinde görüşmelerini sürdürerek, ortak noktada buluştuklarını ifade etti ve sonraki süreçte de aynı uyum içerisinde çalışılması temennisinde bulundu.

- Serdaroğlu: “Bu, uzlaşıyla her şeyin masada çözülebileceğinin bir örneğidir”

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu ise, bu süreçte diyalog yolundan uzaklaşmadığı için Bakan Oğuz’a, göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı Maliye Bakanı ve Bütçe Dairesi çalışanlarına, Sendika ile istişareli bir şekilde ve gerginlik yaşamadan bir süreç geçirdikleri için SÜTEK yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Serdaroğlu, “Bu özlediğimiz, arzuladığımız bir tabloydu. Memleketimizde olması gereken budur. Bu, uzlaşıyla her şeyin masada çözülebileceğinin örneğidir” diyerek, iyi niyet çerçevesinde çözüme ulaşmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözleşmenin tüm SÜTEK çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.