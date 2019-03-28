Tarım Dairesi'nde Kalavaç'da eğitim

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Kalavaç köyü ile sürdürdü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede dün; tahıl üretimi, ekiminden - hasatına kadar geçen süreç ve yaşanan sorunlar ile ilgili eğitim gerçekleştirildi.