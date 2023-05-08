Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı dolu, fırtına ve selden zarar gören bölgelerin tespitine başlandığını duyurdu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı dolu, fırtına ve selden zarar gören bölgelerin tespitine başlandığını duyurdu
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, dolu, fırtına, sel ve taşkınlardan zarar gören bölgelerin ve üreticilerin tespiti için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu, Tarım Dairesi ve Çiftçiler Birliği’nden temsilcilerinin yürüttüğü çalışmanın kısa zamanda tamamlamasının hedeflediği kaydedildi.

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Genel Tarım Sigortası Fonu yasal mevzuatı çerçevesinde bitkisel üretimde tahıl, yemlik baklagil, narenciye, patates, bağ, muz alanları ile seralar; hayvansal üretimde ise doğal afet sonucu oluşan hayvan ölümleri ve barınaklarda oluşan zararlar sigorta güvencesi altında olduğu kaydedildi.

Doğal afette zarar gören üreticilerin en kısa sürede, barınak zararları için Hayvancılık Dairesi, bitkisel üretim zararları için ise Tarım Dairesine müracaat yapılması gerektiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ürünleri zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileğinde de bulunuldu.

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