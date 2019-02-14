Tarla günü ve gece eğitimi, bu hafta Akıncılar köyü ile sürdü

Tarla günü ve gece eğitimi, bu hafta Akıncılar köyü ile sürdü

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Akıncılar köyü ile sürdürdü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bağ yetiştiriciliği, bakımı, hastalıklar ve zararlılarla mücadele ile ilgili eğitim dün gerçekleştirildi.

 

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