Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimlerine yarın Akıncılar’da devam edecek.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.30’da Raziye Kocaismai’in bağında üreticilerle toplanılarak, “Bağ Hastalık ve Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri” konulu uygulamalı eğitim verilecek.

Saat 19:00’da da Kaplan Kahvehanesi’nde üreticilere, gece eğitimi verilecek.

Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.