Taşkent yakınlarına bırakılan büyükbaş hayvan/sığır kafaları ile ilgili açıklama

Veteriner Dairesi, Taşkent yakınlarında bir tarlada bulunan büyükbaş hayvan/sığır kafalarının yerinde incelenmelerinin ardından Dikmen Belediyesi tarafından imha edildiğini açıkladı.
Yapılan inceleme neticesinde, kimliği saptanamayan kişiler tarafından deri ve etleri alınarak Taşkent yakınlarına bırakılan kafaların, büyükbaş/sığır kafaları olduğunun saptandığı bildirilen açıklamada, araziye bırakılan kafaların, Dikmen Belediyesi tarafından imha edildiği; Boğaz Polis Karakolu tarafından muhtemel şahısların saptanmasına çalışıldığı belirtildi.