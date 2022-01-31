Taşkent yakınlarına bırakılan büyükbaş hayvan/sığır kafaları ile ilgili açıklama

Veteriner Dairesi, Taşkent yakınlarında bir tarlada bulunan büyükbaş hayvan/sığır kafalarının yerinde incelenmelerinin ardından Dikmen Belediyesi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, bazı internet haber sitelerinde bugün yer alan haber üzerine Polis Genel Müdürlüğü Boğaz Polis Karakolu ve Dikmen Belediyesi iş birliğiyle Taşkent yakınlarındaki araziye bırakılan hayvan kafalarının yerinde incelendiği kaydedildi.

Yapılan inceleme neticesinde, kimliği saptanamayan kişiler tarafından deri ve etleri alınarak Taşkent yakınlarına bırakılan kafaların, büyükbaş/sığır kafaları olduğunun saptandığı bildirilen açıklamada, araziye bırakılan kafaların, Dikmen Belediyesi tarafından imha edildiği; Boğaz Polis Karakolu tarafından muhtemel şahısların saptanmasına çalışıldığı belirtildi.