Tatar, 1 Ağustos resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla GKK Boğaz Karargâhı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resepsiyona, eşi Sibel Tatar ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından karşılandı.

Müzik dinletisi ile başlayan resepsiyon, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tarihçesini anlatan slayt gösterisi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun konseri ile sona erdi.