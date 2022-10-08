Tatar, 3. Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı’nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güneşköy Muhtarlığı tarafından Güneşköy Düğün Salonu'nda düzenlenen 3. Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı’nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale gelirken kullandığı Güzelyurt-Lefke yolunun, bölgenin gelişmesine ve Güneşköy’ün nüfusunun artmasına katkı sağlayacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Teknolojideki gelişmelerin tarıma yansımasıyla daha kaliteli ve verimli üretim yapılabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu sayede önümüzdeki günlerde nar üretimindeki sıkıntıların aşılacağını ve üretimde artışlar yaşanacağını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen su ile toprakların daha da bereketli hale geldiğini, bununla birlikte teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş tarımcılarla daha fazla verim elde edileceğine dikkati çekerek, kendisinin, siyasi yaşamı boyunca ithalata karşı olmuş ve yerli üretimi desteklemiş bir kişi olduğunu söyledi.

KKTC'nin, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle her geçen gün kalkındığını ve bütün sorunlara rağmen üreticilerin de mücadeleden, üretmekten vazgeçmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, festivalin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.