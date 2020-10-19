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Tatar'a bugün seçilme tutanağı verilecek

Tatar'a bugün seçilme tutanağı verilecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turunda, KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a, bugün tutanak verileceğini açıkladı.
YSK’dan alınan bilgiye göre, saat 15.00’te Yüksek Adliye Kurulu Salonu’nda Tatar’a, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak verilecek.
Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı, seçildiğinin Resmi Gazete'de yayınlanmasını izleyen gün, Meclis’te ant içerek göreve başlıyor.
 

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