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Tatar, Ankara'da Oktay ile görüştü

Tatar, Ankara'da Oktay ile görüştü
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Başbakan Ersin Tatar dün gece Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la ekonomik konularla ilgili bir görüşme yaptı. Kayseri’deki temaslarını tamamladıktan sonra Ankara’ya geçen Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’la bir araya geldi.Oktay görüşme sonrasında sosyal medya hesabında şu açıklamayı paylaştı: “Ekonomik işbirliği kapsamında serbest bırakılan son dilim (yaklaşık 170 milyon tl ) ile başta Turizm ve ulaştırma olmak üzere yatırımlar değerlendirildi”.Başbakan Tatar, şu sıralarda yurda dönüyor.

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