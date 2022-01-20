Tatar, Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Guliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Badraddin Guliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’de kendi mücadelemiz içerisinde her zaman Anavatan Türkiye’ye ve diğer Türk devletlerine gönülden bağlı olduğumuzu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, son yıllarda Azerbaycan’ın Karabağ zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti ile yakınlaşmasının bize de ilham kaynağı olduğunu söyledi.

“GÖNLÜMDEN GEÇEN, KISA ZAMANDA EN ÜST DÜZEYDE SİYASİ BAĞIN DA ARTMASIDIR”

KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de kendi mücadelesini vermiş ve hürriyetini kazanmış bir Türk devleti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Azerbaycanlı kardeşlerimizle münasebetimizin daha da ileriye gitmesi, sosyal ve kültürel temasların artması bizi memnun etmektedir. Azerbaycan bize büyük bir ilgi göstermektedir. Çok sayıda gazeteciyle röportaj yapıp televizyon programlarına katılıyorum. Biz, aynı soydan gelen milletin; aynı kültürü paylaşan, kader birliği yapmış ve her türlü mücadelede birbirinin yanında olan devletleriz. Ortada, hepimizin saygı duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bizi birbirimize bağlayan çeşitli, farklı ve güçlü bağlar vardır. Azerbaycan halkı, bizim gardaşımızdır. Gönlümden geçen, kısa zamanda en üst düzeyde siyasi bağın da artmasıdır. KKTC’de demokrasi vardır. Azerbaycan’dan gelip üniversitelerimizde öğrenim gören ve eğitim veren çok sayıda öğrenci ve akademisyen bulunmaktadır. Çeşitli alanlarda aramızdaki münasebetler her geçen gün ilerlemektedir. Bu bağlamda size ve Azerbaycan halkına sevgilerimi iletiyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.