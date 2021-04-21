Tatar, Bakanlar Kuruluna başkanlık etti

Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara’da Pazartesi günü bir görüşme yapacaklarını kaydetti.

Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli modelin, çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu yineleyerek, bu görüşü Bakanlar Kurulu'nda da paylaştıklarını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra AB, BM ve garantör ülkeler dahil görüşmediğimiz kalmadı" diyen Tatar, iki devletlilik temelinde anlaşma olması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

"Türkiye arkamızda" ifadelerini kullanan Tatar, gönül rahatlığı ile Cenevre'ye gideceklerini söyledi.

Pandemi sürecinin iyi yönetildiğini dile getiren Tatar, aşılanma belli bir noktaya geldiğini vurgulayarak, "Havaların da ısınmasıyla alınan tedbirlerle yaz aylarında vakaların azalacağı noktasında bir umut vardır" diye konuştu.

Tatar, tünelin sonundaki ışığın yavaş yavaş ortaya çıktığını söyledi.

Memleketin refahı ve esenliği için hükümetin yaptığı çalışmalara destek olduğunu kaydeden Tatar, hükümete başarılar diledi.

Mecliste yapılan çalışmaları takip ettiğini de dile getiren Tatar, muhalefetin dozunu aşabildiğini de kayderek, "Koronavirüs hala sürüyor. Seçimin ne zaman olacağı, halkın nabzını tutarak değerlendirilmelidir" dedi.