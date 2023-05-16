Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti

: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında Stewart ve Tatar açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Stewart ile görüşmesinde her zaman temastan, diyalogdan ve iletişimden yana olduğunu, her iki halkın faydasına olabilecek önerilere sıcak baktığını, Kıbrıs konusundaysa iki yıl önce Cenevre’de ifade ettikleri noktada olduklarını dile getirdiğini söyledi.

Tatar, “Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tanınmadan, tekrar teyit edilmeden resmi müzakere sürecine girmemiz söz konusu değildir” dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ise gündemi meşgul eden seçimlerin tamamlanmasının ardından Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ilerleme kaydedilmesi için önemli bir döneme girileceğini kaydetti.

Stewart, bu dönemin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek “Önümüzde çok fazla fırsat yok, statükonun aynı kalmayacağını biliyoruz” dedi.