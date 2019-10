Tatar: "Daha ileri gitmemiz için birlikte hareket etmemiz gerekir"

Başbakan Ersin Tatar Altınözü Belediye Başkanı’nın daveti üzerine gittiği bu ilçede 3. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nin açılışı ve toplu açılış törenine katıldı.

Başbakan Ersin Tatar açılış töreninde yaptığı konuşmada bugün kalabalık bir heyetle Hatay’da Altınözü’nde olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, davet için teşekkür etti.

Tatar, bugün çok duygulu bir şekilde karşılandıklarını ve güzel kucaklaşma olduğunu ifade ederek, Hatay’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başbakan Tatar, “KKTC’de büyük bir mücadele içindeyiz” diyerek 1974’te Barış Harekatı’na katılan gazilerle de bu sabah buluştuklarını ifade etti.

TATAR: TÜRKİYE İLE BİRLİKTE KKTC’NİN DAHA İLERİYE GİTMESİ İÇİN BERABER ADIMLAR ATMAMIZ GEREKİR

Tatar, “Hiç unutmuyoruz Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı kendi devletini kurabilmiş kendi topraklarında kendi demokrasisi içinde hür ve bağımsız yaşamaya devam etmiştir. Dolayısıyla bu duyguları her zaman paylaşmakta ve bu düşünceleri her zaman Türkiye ile birlikte KKTC’nin daha ileriye gitmesi için hep birlikte beraber adımlar atmamız gerektiğini her türlü vurgulamak istiyorum” dedi.

“Bizim yüreğimiz bir, gönlümüz bir, kaderimiz bir, tarihimiz bir ” diyen Tatar, bu duygularla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Tatar böylesi buluşmalarda bir araya gelmenin ve bu duyguları paylaşmanın zenginlik olduğunu bundan bahtiyar olduklarını söyledi.

Tatar Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullara ve mücadelesine değinerek, 4 milyon Suriyeliye kucak açmanın ancak Türk milletinin yapacağı bir iş olduğunu söyleyerek insanlık adına Türkiye’yi alkışladığını kaydetti.

Kıbrıs’ta Barış Harekatı’ndan bu yana huzurun ve barışın hakim olduğunu, Kıbrıs Türk halkının yoluna güçlü bir şekilde devam ettiğini söyleyen Tatar Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu’nun ardından Barış Pınarı Harekatı’ da doğru bir zamanda yaptığını kaydederek “Bizim gönlümüz onunla beraberdi. Çünkü terör örgütlerine karşı verilen mücadelede bu hareket bölgeye güvenlik, barış huzur ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için ekonomik mücadelesinde de fevkalade başarılı önemli operasyon olmuştur. Bunun huzuru içerisindeyiz. Bunun bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin güçlü olmasının ekonomik mücadelesinde başarılı olmasının yan coğrafyada yaşayan Kıbrıs Türk halkına umut verdiğini söyleyen Tatar, “Bu umut çoluk çocuğumuzun geleceğinin teminatıdır” dedi.,

Doğu Akdeniz’de yaşananlara değinen Tatar Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunmasının KKTC’yi de güçlü bir şekilde başarıya taşıyacağını vurguladı.

Tatar, KKTC’ye sahip çıkalım. KKTC’’de yaşayan Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde yanında olalım” çağrısı yaparak, “Biz Kıbrıs’ta eşitlik temelinde bir anlaşma için uğraşıyorsak 50 yıldır da federal temelde bir anlaşma için uğraşıyorsak ve bir netice alamadıysak artık alternatif düşüncelerin, fikirlerin, bize göre egemen eşitlik temelinde kendi devlet çatısı altında yani KKTC’yi daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak projemizdir temel hedefimzidir. BİR ŞEKİDLE İELRİYE TAŞIMAK, PROJEMİZDİR temel hedefimizdir. Bu mücadele e Türkiye’yi de yanımızda istiyoruz dedi.

Tatar, bu bağlamda Türkiye’nin en üst makamlarından başta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların yaptığı açıklamaların Kıbrıs Türk halkına güç verdiğini ifade etti.

Tatar,, zeytin ürünün Altınözü’nün bir anlamda altını olduğunu söyleyerek KKTC’de de zeytinin önemli olduğunu, herkesin bahçesinde zeytin bulunduğunu zeytinin Kıbrıs Türkü’nü topraklarına bağladığını ifade etti.

Tatar, konuşmasının ardından festivalin açılışını ve toplu açılışı gerçekleştirdi, kurulan stantları gezdi.

DOĞAN: SURİYE’DEKİ KRİZDEN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE TÜRKİYE

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Suriye’deki krizden en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Taciz ve terörist faaliyetler nedeniyle Türkiye’nin yapılması gerekeni yaptığını kaydeden Doğan, 911 kilometre olan Suriye sınırının güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

UYGUR: TÜRKİYE’DEKİ HER 10 ZEYTİNDEN BİRİ HATAY’DA

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur Suriye ile 80 kilometre sınırı olan ilçede tarımın yarısının zeytincilik faaliyeti olduğunu Türkiye’deki her 10 zeytinden birinin Hatay’da bulunduğunu ifade etti.

Uygur, Altınözü’nü tanıtmak, zeytinin katma değere dönüştürülmesi için düzenledikleri festivalin amacına ulaştığını söyledi.

SARI: ZEYTİN VE ZYTİNYAĞINI KATME DEĞERE DÖNÜŞTÜRME DERDİNDEYİZ

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da ilçenin bütün unsurlarıyla zeytin ve zeytin yağının nasıl katma değere dönüşeceğinin derdinde olduklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın festivali onurlandırdığını söyleyen Sarı, herkes pusuda beklerken Başbakan Tatar’ın ‘ “Türkiye Barış Pınarı Harekatı’nda haklıdır” diyerek gönüllerinde bir kez daha taht kurduğunu vurguladı.

Açılış töreninde ayrıca CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, TBMM Tıbbi Aromatik Araştırma Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da söz aldı.

Açılış töreninde Başbakan Tatar’a ilk zeytinyağı hasadından elde edilen ürün de takdim edildi.

Festivalin açılış töreninde Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar Milletvekilleri İzlem Gürçağ ile Bertan Zaroğlu, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de yer aldı.