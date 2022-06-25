Tatar'dan Lütfi Özter için başsağlığı mesajı

Tatar'dan Lütfi Özter için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gazeteci, yazar ve öğretmen Lütfi Özter’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, mesajında Lütfi Özter’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, Özter’in yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın taziye mesajı şöyle:

“Lütfi Özter'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Lütfi Özter, yüreği vatan sevgisiyle dolu beyefendi kişiliği ile kurucu meclis üyeliği, TMT eğitim komutanlığı, öğretmen, TÜRK-SEN genel sekreterliği, Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliği genel sekreterliği, gazeteci, yazar ve televizyon programcısı olarak Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Şehit çocuğu da olan Lütfi Özter'e Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ile tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

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