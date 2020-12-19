Tatar'dan Saner'e kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP, DP, YDP koalisyon hükümetinin Meclis’te güven oyu alması dolayısıyla Başbakan Ersan Saner’e tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin Cumhuriyet Meclisi’nden güven oyu alması nedeniyle sizleri kutluyorum. Salgın ve neden olduğu sorunlar dolayısıyla zor bir süreçte görev üstlenmiş bulunuyorsunuz. Beklentimiz bir an önce Halkımızın sıkıntılarının aşılması için gereken çabayı ve çözümleri ortaya koymanızdır. Bu çabalarınızda yanınızda olacağımı belirtir çalışmalarınızda başarılar dilerim.”