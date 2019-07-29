Tatar, Dr.Fazıl Küçük Vakfı heyetini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfını kabul etti.

Başbakan Tatar'ın makamında yer alan kabulde, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük'e heyeti de eşlik etti.

Küçük, kabulde heyetini tanıttı ve vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vakıf müdürü Osman Güvenir de, Dr. Küçük’ü yaşatmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, Ercan Havalimanına Dr. Küçük’ün adının verilmesini talep etti, dünyadan örnekler verdi.

Mehmet Küçük, konuşmaların ardından Tatar'a, içinde kendisinin de yer aldığı, Dr. Küçük'ün Cumhurbaşkanlığı muavinlik döneminde çekilen bir fotoğrafı verdi.

Başbakan Ersin Tatar da, Dr. Küçük'ün toplumun en zor döneminde liderlik yaptığını belirterek, "Türkiye’nin olmadığı, tehlikeli bir ortamda, İngiliz'in kan kusturduğu bir dönemde liderlik yaptı, Türkiye sevgisini topluma kazandırdı. Dr. Küçük doğruyu gören biriydi, toplumu kenetlendirdi, adada var olmasına direnmesine öncülüğü yaptı" diye konuştu.

Tatar, Dr. Küçük'ün o dönemde fevkalade bir insan, örnek bir önder, gösterdiği cesaret liderlik kenetlenme mücadele ruhu ile Türkiye'yi de Kıbrıs meselesine ikna eden, Türkiye’yi bu meseleye çeken bir lider olduğunu belirterek, 1960 anlaşmalarının da 1974'ü hazırladığını, çünkü 1960 anlaşmalarının da Dr. küçük ve arkadaşları sayesinde, merhum Denktaş'ın da destekleriyle ortaya çıktığını kaydetti.

Dr. Küçük'ün o dönemde yaptığı başarılı müzakerelerde 1960 anlaşmalarında Türkiye'nin müdahale hakkının kazanıldığını ifade eden Tatar, "Dr. Küçük’ü rahmetle anıyorum. İsmi her zaman yaşatılmalı. Çok kıymetli eşi de her zaman yanında oldu, evlatları da... Bu davada ailecek hakkı büyük, isminin önemli yerlere verilmesi yaşatılması bir değerdir." diye konuştu.