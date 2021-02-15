Tatar: "Egemen eşitlikten vazgeçilmez"

Tatar: "Egemen eşitlikten vazgeçilmez"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'in açıklamalarına tepki göstredi.

Yazılı açıklama yapan Tatar, "Egemen eşitlikten vazgeçilmez" vurgusu yaptı.

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti

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Kıbrıs konusuyla ilgili  gayrı resmi  5+1 zirvesinin gerçekleşmesine yönelik girişimler gündemdeki yerini korurken, Rum tarafının tahrikleri de yoğunlaşarak devam ediyor.  “Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasını ve Türk askerinin Kıbrıs’tan uzaklaştırılmasını” talep eden Rum tarafı, bizim için vazgeçilemez kırmızı çizgilerimizden olan  egemen eşitliğin  kabul edilemeyeceğini bir kez daha açıklamıştır. 

Rum Müzakereci  Andreas Mavroyannis  bu açıklamayı yaparken “Türk tarafının egemen eşitlik talebi memleketin sonu olacaktır”  ifadesini kullanıp,  Rum zihniyetinin değişmediğini ve asla değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.  Mavroyannis’in kullandığı “memleket” ifadesine göre  Kıbrıs’ın tek sahibi ve efendisi sadece Rumlardır ve Kıbrıs Türk halkı  azınlıktır. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de bugüne kadar yaptığı pek çok açıklamada “Kıbrıs Türkleri azınlıktır, azınlıkların da egemenlik ve siyasi eşitlik hakları yoktur” diyerek köhnemiş, ırkçı ve hakimiyetçi  Rum zihniyetini gözler önüne sermiştir. 

Burada bir kez daha belirtmek gerekir ki;  Türkiye’nin garantörlüğü,  Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, egemenliğimiz ve siyasi eşitliğimiz  bizim kırmızı çizgilerimizdir ve bunlardan asla vazgeçilemez. Çünkü bunlardan vazgeçmek demek, Rum boyunduruğu altına girmeyi kabul etmektir.  

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak uzun yıllardan beri devam eden müzakere süreçleri ile Mont Pelerin ve Crans Montana  görüşmeleri de  Rum tarafının köhnemiş zihniyeti ve olumsuz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalırken, federasyona dayalı çözüm modelinin tükendiği ortaya çıkmış, Kıbrıs ve bölgenin yararına yönelik olarak da  yan yana yaşayan, eşit haklara sahip, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm modeli tarafımızdan gündeme getirilmiştir. Bu çözüm modeli de  bölgenin en güçlü ve en büyük ülkesi olan Türkiye tarafından da desteklenmektedir.   Egemen eşit iki devlete dayalı çözüm modeli uluslararası alanda da destek  bulurken, Rum tarafı bilinçli ve sistematik bir şekilde kabul edilemez taleplerde  ve tahriklerde bulunarak gerginliği tırmandırmaktadır.  

Temennimiz  egemen eşit iki ayrı devlete  dayalı çözüm modelinin hayata geçirilmesidir. Rum tarafın tüm tahriklerine rağmen, bu yolda  uğraşlarımız devam edecek ve geri adım atmayacağız.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 18:51
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