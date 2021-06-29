Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Efes Basketbol Takımı Sporcusu, Kıbrıslı Türk Erten Gazi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes takımında Kıbrıslı Türk bir basketbolcunun yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.



Tatar, siyasi anlamda KKTC’ye uygulanan izolasyonların ve Kıbrıslı Türk gençlerin uğradığı insanlık dışı ve haksız kısıtlamaların giderilmesi için muazzam çaba ve çalışmalar sürerken, Kıbrıslı Türkleri temsil eden başarılı isimlerin olmasının gurur verici olduğunu belirtti.Sporcu gençlerin yetişmesinde ebeveynlerinin desteklerinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaptı.İnsanın karşısına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, başarılar elde edebilmesinin ve diğer gençlere örnek olmanın öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı gençleri ve sporcuları her daim desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.