Tatar, Erzincan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılmak, konferans vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Erzincan’a gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin davetlisi olarak, Erzincan'da düzenlenecek olan Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılmak üzere yarın sabah saat 05.35'te KKTC'den ayrılacak.

Erzincan'da basın mensuplarına, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek. Akşam ise “Türklük Ateşi” adlı etkinliğe katılacak.

Pazartesi sabahı, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki Tarihsel Önemi” konulu bir konferans verecek.

Erzincan'da düzenlenecek diğer etkinliklere de katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, salı günü öğlen saatlerinde KKTC'ye dönecek.