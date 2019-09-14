Tatar: "Hükümet her zaman üreticinin yanında"

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, LAÜ ile Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali başladı.

Yedidalga Halk Plajı’nda yer alan ve 2 gün sürecek Festival, köy girişinden başlayıp plaja kadar süren kortejle açıldı. Davul zurna çalınmasının ardından açılış

konuşmaları yapıldı.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında: Verigonun Kıbrıs’a özgü, tadı bambaşka bir ürün olduğuna dikkati çekerek, bu ürünü iyi değerlendirmek, korumak ve geliştirmek

gerektiğini söyledi. Başbakan Ersin Tatar, Tarım Bakanlarının gerekli denetim ve kontrolleri yapıp vatandaşları korumak zorunda olduğunu, ayrıca ürünlerin daha verimli hale

getirilmesi için çalışması gerektiğini belirterek, hükümetin de bu konuya hassasiyetle önem verdiğini ifade etti.

Hükümetin her zaman üreticilerin yanında olduğuna da vurgu yapan Başbakan Tatar, üreticinin de kazanması için gereken tüm önlemleri almanın görevleri olduğunu

kaydetti.