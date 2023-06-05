Tatar, İzmir’den gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’den gelen Türkiye Muharip Gaziler Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde Anavatan Türkiye’nin devam eden desteğinin önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs gazilerini adada görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

20 Temmuz Barış Harekâtının Kıbrıs Türkleri için bir dönüm noktası olduğunu belirten Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle KKTC’nin daha da önem kazandığını söyledi.

Tatar, KKTC’nin ödenen bedellerin sonucu bir başarı öyküsü olduğunu ve daha da kökleşmesi ve gelişmesi için çalışmaya devam ettiklerini kaydederek “Yunan cuntası ile adadaki iş birlikçilerinin yaptıkları darbe sonrası yok oluştan siz Mehmetçiklerin adaya gelişi ve mücahitlerimizin mücadelesi ile yeni bir dönüm noktasına gidilmiştir” dedi.

Kıbrıs’ta iki halk ve iki egemen eşit devlet olduğunu dünyaya duyurmaya devam edeceklerini söyleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığının devamından asla taviz verilmeyeceğini kaydetti ve “Önemli olan barış ve huzurun devamıdır” dedi.