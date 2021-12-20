Tatar: “Kıbrıslı Türkler olarak Doğu Akdeniz’de Türklük dünyasının birer temsilcisiyiz"

: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele bölgesinde düzenlenen Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinliğine katıldı.
“Orta Asya’dan çıkıp Kıbrıs adasına kadar gelmiş öz evlatlar olarak bizi birbirimize bağlayan şey, Türklüktür; bizim için Anavatan Türkiye ve Türk devletleri çok önem taşıyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kıbrıslı Türkler olarak Doğu Akdeniz’de Türklük dünyasının birer temsilcisiyiz. Yıllar önce Rum-Yunan ikilisine karşı büyük mücadeleler verdik. Şu anda bağımsız bir KKTC’de yaşayabilmek, geleceğe umutla bakabilmek en büyük temennimizdir.”