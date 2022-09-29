Tatar: "KKTC geleceğe umutla bakabiliyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,KKTC’nin son yıllarda farklı alanlarda büyük atılımlara imza attığını, pandemi sürecini başarıyla geçirdiğini, hem siyasi ve ekonomik anlamda hem de farklı sektörlerdeki başarılarla geleceğe umutla bakabildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar dün akşam Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı Kemik Eklem 2022 Kongresi’ne katıldı ve konuşma yaptı.

Kongrenin KKTC’de düzenlenmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türk dünyasının bir parçası olduğunu kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Konya’da yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ile münasebetlerin siyasi bazı sıkıntılara ve haksız engellemelere rağmen artmasını temenni etti.

“Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak Türk cumhuriyetlerinin buradaki temsilcisiyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk devletleri ile aynı soydan gelip gönül birliği içinde olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının uğradığı soykırım ve maruz kaldığı izolasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda yetenekli insanları ile başarıyla yoluna ve mücadelesine devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, çok değerli Kıbrıslı Türk doktorlar olduğunu belirterek sağlık sisteminde yürütülen çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan desteğin önemine işaret etti.

Güvenlik içinde bir yaşam için sağlık sektörünün gelişmesinin önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kongrenin başarılı çalışmalara yön vermesi yönündeki dileğini ifade etti.