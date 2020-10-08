Tatar, Küçük Kaymaklı Spor Kulübünü ziyaret ederek, Başkan Aşina ve üyelerle bir araya geldi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Küçük Kaymaklı Spor Kulübünü ziyaret ederek, Başkan Akay Aşina ve üyelerle bir araya geldi.

UBP’den verilen bilgiye göre, her zaman futbol camiası ile iç içe olduğunu, başkanlığı döneminde güzel dostluklar kurduğunu anlatan Tatar, diğer adaylardan en büyük farkının bu olduğunu söyledi.

KKTC’nin kalkınması yanında, gençlerin de sağlıklı ve mutlu bir geleceği hak ettiğini vurgulayan Tatar, siyasette en büyük motivasyonunun gençler için yeni bir geleceği yaratmak olduğunu belirtti.

KKTC’nin yoluna Anavatan Türkiye’den aldığı destekle devam ettiğini ifade eden Tatar, hem kurumsal hem de kişisel olarak kurduğu dostluk sayesinde Türkiye yetkilileri iyi bir diyalog yakaladıklarını söyledi.

“BU KADAR HİZMET KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN AZ BİLE”

Olağanüstü çalışma sonucu suyun akışının başladığını, bunun yanında çeşitli oyalama nedeniyle geciktirilen pandemi hastanesinin şimdi bitmek üzere olduğunu anlatan Tatar, bu kadar hizmetin Kıbrıs Türk halkı için az bile olduğunu belirtti.

Kamu maliyesine de Türkiye’nin ciddi bir katkı koyduğuna işaret eden Tatar, son olarak da Kapalı Maraş’ın açılmak üzere olduğuna işaret etti.

Stratejik nokta Maraş’ın iadesinin mümkün olmadığını vurgulayan Tatar, “Hep söyledik. Maraş açılacak dedik. Açıyoruz. Türkiye’nin de desteği ile bunu başarıyoruz. Dün Sayın Erdoğan bana Merkel’in kendisini aradığını ve Maraş’ı sorduğunu söyledi. Evet ona da söylediği gibi. Kararlıyız, açıyoruz” diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’yi kutlamasından mutlu olduklarını belirten Tatar, “Ortalık kalktı oturdu. Önemli olan bizlerin ne düşündüğüdür. 46 yılda yapılmayanı yaptık. Başarımızı takdir eden, bizlerle aynı cephede savaşan, bu ülkede gençliğin ve halkın refahı için, projelerin devamı için bir Türkiye vardır” dedi.

Maraş’ın bu haline bile otobüslerle turist geleceğini ifade eden Tatar, Bunun da ekonomi ve tanıtım için önemli bir adım olacağını söyledi.

“AB MEKANİZMASI İÇİNDE BİR GÜVENLİK SİSTEMİNİ KABUL ETMEYİZ”

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinde, egemen eşitliğe dayalı bir çözüm modeli öngördüklerini kaydeden Tatar, AB mekanizmaları içinde bir güvenlik sistemini kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türklerinin vermiş olduğu milli mücadele sürecinde, spor kulüplerinin önemi ve katkılarının tarihte iftiharla bahsedileceğine işaret eden Tatar, “Kıbrıs Türk gençlerinin spora olan ilgileri, özellikle de yaşam biçimi haline getirmeleri memnuniyet vericidir. Futbolun yanın da diğer branşlarda da spora olan ilginin artması ve yaygınlaşması bunun en güzel örneklerindendir” dedi.

Tatar şöyle devam etti:

“Tüm spor branşlarında gerek ülkemiz içerisinde gerekse Türkiye’de katıldıkları müsabakalarda önemli sonuçlar elde edilmektedir. Tokyo Olimpiyatlarına katılacak sporcumuz bulunmaktadır. Bu süreçte fahri ve gönüllü olarak gençlerimize sahip çıkan kulüp yöneticilerimizin fedakârlıkları takdire şayandır. Diğer taraftan en zahmetli tarafında bulunan antrenörlerimizi de bu fedakarlıklarından ötürü tebrik ederiz. Başbakanlık Spor Dairesi ve tüm federasyon yöneticileri ile diğer sektör temsilcilerine gönüllülerine, ailelere teşekkür ederiz. Uluslararası camianın Kuzey Kıbrıs Türk gençlerine uyguladığı ‘spor izolasyonunu’, hukuk ve insan haklarına aykırı buluyoruz. Sporun evrensel diline inandığımız bu zamanda, bu izolasyonun kaldırılması Kıbrıs Türk gençlerine de dünyada spor branşlarında yarışabilmelerinin önünün açılması için buradan çağrıda bulunuyoruz. Başbakan olarak şahsım ve hükümetimiz olarak gençlerimize sahip çıkmak için tüm imkânları seferber etmekteyiz.”

Anavatan Türkiye’nin spor alanında da yanlarında dimdik durduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye yetkililerine ve Anadolu halkına teşekkür ederken, gençlerin özgürce spor yapabilmelerinin önünü açmak için de birlikte çaba sarf ettiklerini söyledi.

Tatar, “TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Spor Dairesi ve Gençlik Dairesi arasında sıkı bir işbirliği ve proje paylaşımları devam etmektedir. KKTC spor federasyonları ve TC spor federasyonları arasındaki iş birliğini de geliştirmek için spor camiasının çabasını destekliyor ve yardımcı oluyoruz. Ayrıca, spor tesisleri inşası, tamir bakım ve modernize çalışmalarına desteğimiz sürdü ve sürmeye devam edecek. Pandemi sürecinde sporcu gençlerimizin malzeme ve spor kıyafetleri konusunda da onların yanında yer almaya ve destek olmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.