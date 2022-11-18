Tatar, Lefkoşa Rum Merkezi Cezaevi’nde işkenceyle öldürülen Tansu Çıdan’ın ailesini kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Rum Merkezi Cezaevi’nde işkenceyle öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın ailesini kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Özel Temsilci M. Ergün Olgun’un 24 Kasım Perşembe günü Rum müzakereci Menelaos Menelau’yla konuyla ilgili bir görüşme yapacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, üç farklı kanaldan yürütülmekte olan temasların, tatmin edici bir sonuç alınıncaya kadar artarak sürdürüleceğine vurgu yaparak yaslı aileye taziyelerini iletti.
Kabulde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, müzakere heyeti üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın, Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu Sorumlusu Çağıl Günalp ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Ahmet Hamdi de hazır bulundu.