Tatar, Merkez Bankası Başkanı ünay’la ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’la ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Merkez Bankası Başkanı Günay’ı kabul etti.
Görüşmede son günlerde Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının finansal istikrara etkileri hususunda fikir teatisinde bulunuldu.
Açıklamaya göre Tatar-Günay görüşmesinde, bankacılık sektörünün, salgın döneminde ekonomiye verdiği önemli desteğin, önümüzdeki dönemde de kesintisiz devam edeceğine ve normalleşmeyle birlikte ekonominin tekrardan hızlı büyüme patikasına girmesinde bankaların önemli bir aktör olacağına vurgu yapıldı.