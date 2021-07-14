Tatar, Mersin'de düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47. Yıldönümü dolayısıyla Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar’ı tören alanına gelişte Kıbrıs gazileri karşıladı. Tatar, gaziler ve halkı selamladı.

Törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Tören, halk dansları gösterisiyle sona erdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Mersin halkı, gaziler ve protokolü selamladı, Kıbrıs Türk halkının selamlarını sevgilerini iletti.

Tatar, bugünün kendisi için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, Türk halkına selam ve şükranlarını sundu.

Kıbrıslı Türklerin 1571’den beridir adada mücadele verdiğini, baskıya zulme katliamlara rağmen dik durduğunu, direndiğini, Türkiye’nin desteğiyle destan yazdığını, varlığını sürdürdüğünü ancak Rum ve Yunan tarafının Enosis hayalinin bitmediğini ifade eden Tatar, 1974’te Mehmetçik’in adaya çıktığını, bu günün Kıbrıs Türk halkının doğum günü olduğunu, özgürlüğüne egemenliğine bağımsızlığına devletine kavuştuğunu kaydetti.

Bugün bağımsız bir Kıbrıs Türk halkı olduğunu, devletini turizm sanayi eğitim gibi her alanda geliştirdiğini, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin her alanda verdiği destekle müreffeh bir yaşam sürdüğünü belirten Tatar, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de hem enerji hem mavi vatanda hem de hava sahasında birlikte hareket ettiklerini, bölgede büyük bir güç haline geldiklerini söyledi.

Tatar, 50 yıl süren federasyon görüşmelerinin bittiğini, burada oynanan oyunun; Kıbrıs Türk halkını azınlık durumuna düşürmek ve Türkiye’yi adadan çıkarıp bölgedeki stratejik gücünü zayıflatmak olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının bu oyuna gelmediğini ve gelmeyeceğini, arkasında büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu iki devlet temelinde bir çözüm siyasetine destek verdiğini ifade etti.

Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, bölgedeki hak ve çıkarların korunmasının önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs’ta federasyon defterinin kapandığını, Kıbrıs’ta bir anlaşma olabilmesi için iki tarafın da onayına gerek olduğunu, o yüzden iki bağımsız devlet tezini sonuna kadar yürüteceklerini söyledi.

Resmî olarak bunu BM kayıtlarına da geçirdiklerini ifade eden Tatar, bu önemli günde tüm dünyaya mesaj vermek istediklerini, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini, hala izolasyonların sürdüğünü, mağduriyetin devam ettiğini ve empoze bir çözüm için oyunların sürdüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının büyük Türk ulusunun parçası olduğunu ifade eden Tatar, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir mücadele ruhuyla bugüne geldiklerini, devleti kurduklarını ve KKTC’nin ilelebet yaşayacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının devletine, egemenliğine ve bağımsızlığına kavuştuğunu, kimsenin Kıbrıs Türk halkından, devletinden vazgeçip Rum azınlığına dönüşmesini kabul etmesini beklememesi gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının devleti egemenliği ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Şehitleri rahmetle gazileri şükranla anan Tatar, geçmişi unutmadan, Türkiye ile birlikte, devleti yücelterek ve ulusal çıkarları koruyarak birlikte hareket etmeye devam edeceklerini, aralarındaki gönül birliği kardeşlik duyguları işbirliği birlik beraberliğin her zaman süreceğini söyledi.

Törende yapılan diğer konuşmalarda da, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuştuğu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı, KKTC ve Kıbrıs Türk halkına destek belirtildi.

Kıbrıs tarihi ve milli mücadele yılları hakkında da bilgi verilen konuşmalarda, Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve bağımsızlığına ulaşmasında kanını canını veren şehitler rahmetle gaziler şükranla anıldı.

Tören, toplu anı fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.