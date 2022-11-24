Tatar, milli mücadele yıllarını resmeden "Acılardan Cumhuriyete" adlı sergi açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ve Kıbrıs'ta milli mücadele yıllarını konu alan "Acılardan Cumhuriyete" isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

İnönü Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak, akademik yılının ilk dersini "Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan Kıbrıs" konferansı ile vermek ve aynı zamanda fahri doktora unvanı almak üzere Malatya'da bulunan Tatar, buradaki temaslarını sürdürüyor.

İnönü Üniversitesi'nde ilk olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile bir araya gelen Tatar, ardından fotoğraf sergisi açılış törenine katıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da katıldı.

Törende, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel de hazır bulundu.

Fotoğraf sergisinin resmi açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, ardından sergiyi dolaştı ve sergide yer alan eserler ve katkı koyan kişiler hakkında bilgi aldı.

Sergide, farklı arşivlerden toplanan ve KKTC'nin kuruluşuna giden yolda yaşananlar, milli mücadele yılları ve hayatını kaybeden şehitleri konu alan fotoğraflar yer alıyor. Fotoğraflar, açıklayıcı metinlerle destekleniyor.