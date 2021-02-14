Tatar, Saner ve Ertuğruloğlu'ndan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kartal-2 operasyonunun yapıldığı Kuzey Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından kaçırılıp öldürülen 13 sivile tanrıdan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 10 Şubat tarihinde Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla tamamlanırken, söz konusu bölge kontrol altına alınmıştır. Bölgede yapılan aramalarda ise bir mağarada, hain terör örgütü tarafından daha önce kaçırılan 13 sivil kardeşimizin cesetlerine ulaşılmıştır. Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim.”

SANER

Başbakan Ersan Saner, Kuzey Irak’ta Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında şehit olan 13 sivil için taziye mesajı yayımladı.



Başbakan Saner, şehitlere Allah’tan rahmet, Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, tüm ülkelerin terörizmi bir an önce ortadan kaldırmak için koşulsuz işbirliği yapması gerektiğini söyledi.Başbakan Ersan Saner tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:“Anavatan Türkiye’nin Kuzey Irak’ta teröristlere karşı gerçekleştirdiği Kartal-Pençe-2 Harekatının başarı ile sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Ne var ki terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Anavatan Türkiye’ye başsağlığı dileriz. Terörizm tüm insanlığın baş belasıdır ve tüm ülkeler terörizmi bir an önce ortadan kaldırmak için koşulsuz işbirliği yapmalıdır.”

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaşamını yitiren 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu, mesajında; "Gara’da hain PKK terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen 13 kardeşimize ve Pençe Kartal Harekatı’nda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun..." dedi.