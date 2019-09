Tatar: " Siyasi eşitlikten ziyade egemen eşitlik noktasına geçilmeli"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nu kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar, “Son yıllarda daha da artan ilişkiler, Doğu Akdenizdeki gelişmeler ve TC’nin duruşuyla KKTC’nin daha da önem kazanmasıyla artık dış siyasette, siyasi eşitlikten ziyade egemen eşitlik noktasına geçilmesi ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki yapının bir devlet olarak devam etmesi doğrultusunda gidiyor” dedi.

Kabulde, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu heyetine üyesi Memur Sen heyeti de eşlik etti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu üyelerinin Başkanlar toplantısı için KKTC’ye geldiklerini belirterek, kendilerine vakit ayırdığı için Başbakan Tatar’a teşekkür etti.

Manga, Konfederasyon üyesi olarak özelde tüm çalışanların genelde ise KKTC’nin ulusal çıkarlarına sahip çıkmak için çalıştıklarını söyledi.

KAHVECİ

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Önder Kahveci, konfederasyonlarına bağlı 13 sendika başkanıyla, üyeleri Memur-Sen’nin davetiyle Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı KKTC’de yapmak üzere 2-3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hem sendikal anlamda hem de çalışma hayatında hem de Kıbrıs Türkünün çıkarları, müstakil devlet olarak tanınması noktasında bir sivil toplum örgütü olarak ne yapabilecekleri üzerinde çalıştıklarını ifade eden Kahveci, Tatar’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Türkiye Kamu-Sen’in sendikacılık anlamında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kahveci, sadece sendikacılık alanında değil ülke sorunlarına çalışma hayatına ve toplumsal olaylara, milli duruşun canlı tutulması noktasında çabaları olduğunu kaydetti.

Kahveci, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sıkıntıların da kendilerinin her zaman vazgeçilmez gündemi olduğunu belirterek, “Biz Kıbrıs Türk halkının layık olduğu tanınmış, uluslararası bir devlet olarak varlığını devam ettiren bir yapıya kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise Türkiye’den farklı alanlardna gelen heyetlerin kendileri için her zaman memnuniyet verici olduğunu kaydederek, Memur-Sen’le de her zaman iyi münasebetler içinde olduklarını söyledi.

Tatar, “Son yıllarda daha da artan ilişkiler, Doğu Akdenizdeki gelişmeler ve TC’nin duruşuyla KKTC’nin daha da önem kazanmasıyla artık dış siyasette, siyasi eşitlikten ziyade egemen eşitlik noktasına geçilmesi ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki yapının bir devlet olarak devam etmesi doğrultusunda gidiyor” dedi.

Karşı tarafın tavrının gerçek bir ortaklığın olmayacağı, yetki paylaşımının Kıbrıslı Türklerin kabul edeceği aşamada olmadığını, zenginliklerin paylaşımları noktasında da kabul edilemeyecek bir süreçten geçildiğini ifade eden Tatar, Türkiye’nin etkinliğinin azaltıldığı ve garantörlüğün sulandırılarak KKTC’nin zeminin daha da zayıflatılması girişiminin tehlikeli yollara gittiğini kendilerinin var olan zeminde gelişme için çabaladıklarını söyledi.

Tatar, KKTC’nin yapısında 45 yılda önemli mesafeler kat edildiğine işaret ederek, “Yüksek öğrenimde, sanayide, turizmde, tarımsal üretimde, konut ve bilişim sektöründe önemli gelişmeler kaydedildi” dedi.

Kendilerinin daha fazla ekonomik büyüme hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Tatar, buradaki refahı arttırmak için tecrübelerden yararlanmaya hazır olduklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 23:14