Tatar: “Türk Silahlı Kuvvetleri ile iletişime geçilmesiyle İHA’larla bölgenin fotoğrafları çekildi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ağırdağ-Boğaz bölgesinde çıkan yangında büyük bir felaketin önlendiğini vurgulayarak, başarılı çalışmaların sonucu olarak yangının erken zamanda söndürüldüğünü kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile iletişime geçilmesiyle İHA’larla bölgenin fotoğraflarının çekildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu şekilde yangınının nerede olup olmadığının, yangının sıcaklığına göre büyüklüğü ve küçüklüğünün tespit edildiğini söyledi.

“Böyle olayların tekrar etmemesi için hepimiz ne gerekirse yapmalıyız” diyen Tatar, bölge halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

TAK’a konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Ağırdağ-Boğaz bölgesinde çıkan yangının gece yarısından sonra başladığını belirterek, helikopterin, karanlıkta söndürme çalışmaları yapmasının mümkün olmadığını anlattı.

Buna karşın helikopterle bölgede keşif uçuşu yaptıklarını dile getiren Tatar, bu uçuşun çok faydalı olduğunu, yangının yayılmadığını ancak parça parça Ağırdağ içerisinde evlerde ve mahallerde küçük küçük alevler halinde devam ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile iletişime geçilmesiyle İHA’larla bölgenin fotoğraflarının çekildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu şekilde yangınının nerede olup olmadığının, yangının sıcaklığına göre büyüklüğü ve küçüklüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Bu tespitlerin, İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve polisle paylaşılarak, organize olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın bölgede Acil Durumu Merkezi oluşturmasıyla, merkezden bilgiler paylaşıldığını ve bu çerçevede çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Tatar, askerin ve bazı müteahhitlerin de tankerleriyle çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Yoğun bir çalışmayla yangının söndürüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yangın söndürme çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti. Bölge halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, “Büyük bir talihsizlik çünkü gece yarısından sonra çıkan bir yangın” diye konuştu.

Daha önce de Kalkanlı’da, Mersinlik’te yangın bölgelerinde bulunduğunu ancak o yangınların gündüz meydana geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Ama bu geceydi. Gece başka bir felaket, gerçekten çalışmalar çok daha zor oluyor. Helikopterle söndürme çalışması mümkün değil” diye konuştu.

Keşif çalışması ve İHA desteğiyle gelen bilgilerle detaylı çalışmaların yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yangının söndürüldüğünü ancak zarar meydana geldiğini kaydetti.

-“Büyük bir felaket önlendi”

Büyük bir felaketin önlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ilk saatlerde yangının yayılabileceği korkusu ve endişesi olduğunu söyledi. Başarılı çalışmaların sonucu olarak yangının erken zamanda söndürüldüğünü kaydeden Tatar, yangının söndürülmesine katkı koyan halka da teşekkür etti.

“Böyle olayların tekrar etmemesi için hepimiz ne gerekirse yapmalıyız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, rüzgarın etkisiyle elektrik hatlarının birbirine temas etmesi sonucu çıkan yangının kaynağına bağlı olarak neden süratle yayıldığının tespitinin yapılması gerektiğini ifade etti. “Bir kıvılcım atabilir ama kıvılcım neden bu kadar süratle yayıldı?” sorusunun sorulması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, otların temizlenmesinin önemini vurguladı.