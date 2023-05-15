Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan 28’inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında Kıbrıs Türk Halkı ile anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz birlikteliğine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın her alanda ileri götürülmesi temennisini dile getirdi. Tatar, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen bu kritik seçimde büyük bir olgunluk sergileyen Türk milletini tebrik etti.