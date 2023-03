Tatar, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer’i kabul etti

Londra'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i kabul etti.

KKTC Londra Temsilciliği’nde yer alan görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Tatar’a, dün yaşanan olaylardan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti, Rum öğrencilerin yaptığı eylemi lanetlendi ve kınadı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yunan öğrencilerin her zaman bu tür eylemleri düzenlediğini ifade ederek, Rumların, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmasını her zaman her platformda engellemeye çalıştığını söyledi.

Tatar, ancak King’s Kolej gibi seçkin ve çok sesliliğe önem verilen bir eğitim kurumunda, demokrasinin beşiği Londra’da, bu çağda halen böyle çirkin eylemlerin yapılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Amacın; Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmasını engellemek olduğunu ifade eden Tatar, taşkınlıkların ve gerginliklerin kendilerini engellenemeyeceğini vurguladı.

“Kıbrıs’ta adil bir anlaşma istiyoruz” diyen Tatar, Kıbrıs’ta 60 yıldır iki devlet olduğunu, barış ve istikrar içinde yaşandığını belirtti.

Kıbrıs’ta bulunacak bir anlaşmanın adil, sürdürebilir olması gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta Türklerin şu anda güven ve huzur içinde yaşadığını, ekonomik olarak ambargolardan ötürü istenen seviyeye gelemedikleri ama Türkiye’nin tam desteği ile KKTC gerçeğinin bütün dünyada kabul gördüğünü kaydetti.

KKTC’nin tanınmıyor olabileceğini ama iki devletli çözüm siyasetinin dünyada ses getirdiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşmanın adaletli sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.

“Kıbrıs’ta geçmişe dönmek kimsenin temennisi değildir” diyen Tatar, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Deprem acısının yüreklerinde olduğunu ve hiç dinmeyeceğini ifade eden Tatar, Türkiye’ye destek belirtti, yaraların sarılması temennisinde bulundu.

Güçlü KKTC’nin güçlü TC ile birlikte olacağını ifade eden Tatar, “Geleceğe eğitimle ilerleyeceğiz” dedi.

Her zaman açık fikirli olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, dünkü konferansa Rum geçlerin de katılıp, soru sormasını beklerken eylemle karşılaştığını, çünkü eğitimlerin kilise politikası ile yürütüldüğünü söyledi.

“Kıbrıs’ın Yunan olacağı” vasiyetinin yürütüldüğünü ifade eden Tatar, KKTC olarak bu yüzden eğitme büyük önem verdiklerini, milli değerlere önem veren, maneviyatı güçlü bir gençlikle geleceği inşa edeceklerini vurguladı.

“KKTC’yi yaşatmak ve geliştirmek en büyük temennimizdir, görevimizdir” diyen Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halkın egemenliği, iki ayrı devleti olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyetine yama olmayacaklarını her zaman vurguladıklarını, garantör ülke, üslere sahip İngiltere de bunu vurguladıklarını belirten Tatar, İngiltere’den adil, hak hukuk içeren, iki halkın, devletin kabulünü öngören bir siyaset anlayışı beklediklerini söyledi.

Tatar, Özer’in destek ve ziyaretine de teşekkür etti.

-Özer: “Kınıyoruz”

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer de, dün yaşanan olaylara çok üzüldüklerini ifade ederek, “Bu olayları lanetliyor, kınıyoruz” dedi.

Her türlü sesin demokratik bir şekilde duyurulması gereken üniversitede böyle bir saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Özer, TC devletinin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, KKTC’yi büyümek güçlendirmek için her türlü desteğe katkıya hazır olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak eğitimde iş birliği içinde olduklarını ifade eden Özer, KKTC eğitimimin varlığını, yaygınlığını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Özer, eğitim kalitesinin artırılması altyapının geliştirilmesi için de her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Özer görüşmenin ardından temsilcilik önünde anı fotoğrafı çektirdi. Tatar, Özer’e “Kıbrıs’ta iki devlet vizyonu” kitabını da hediye etti.