Tatar: "UBP olarak imar planına karşı değiliz"

Başbakan Ersin Tatar, UBP olarak İmar Planına karşı olmadıklarını ve resmi gazetede yayınlanana kadar emirnamenin yürürlükte olduğunu vurguladı.

Tatar, planı değerlendirip gereken neyse yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündemindeki Sosyal Güvenlik (Değişiklik ) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi konusunda konuşmalar yapıldı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, bugün KKTC Meclisi’nin esas tartışması gereken konun farklı olduğunu belirterek, belediyelerin devlete olan borçlarının taksitlendirilmesi, belediyelerin içinde bulunduğu bataktan çıkarılmasının amaç olduğunu kaydetti.

İMF’nin öngördüğü petrol fiyatlarına ve Türkiye’de meydana gelen hayat pahalılığı rakamlarından örnekler veren Taçoy, KKTC olarak ne yapılacağını, öngörülen rakamın üstüne mi çıkacağız, altında mı kalacağız bunların konuşulması gerektiğini söyledi.

Ülkenin yıl sonuna kadar olan geleceğini tahmin edip ona göre hareket edileceğini ifade eden Taçoy, hükümetin bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Affın ekonomi ile bir alakası olmadığını, bunun bir alışkanlık olduğunu, bunun nasıl çözülebileceğinin düşünülmesi gerektiğini söyleyen Bakan Taçoy, bunun için de vergi konusunda 5 yasa tasarının önümüzdeki hafta Meclise geleceğini kaydetti.

Okunup onaya sunulacaklar ardından, Genel Kurul’da 62. Madde uyarınca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa Değişikliği konusunda söz aldı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, değişiklik önerisinin çeşitli kaynaklardan duydukları bir öneri olduğunu ve yargının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olduğunu belirtti.

Erhürman, ülkede muhalefet hiç yokmuş gibi davranıldığını, Anayasa konusunda mecliste 3’te 2 bir çoğunluğun sağlanması ve muhalefetten de milletvekillerinin evet demesi ve ardından da referanduma gidilmesi gerektiğini söyleyerek, kendilerinin böyle bir öneriye evet demediğini söyledi.

Bunun değerlendirilmesi şansı tanınmadığını, kendileri ile istişare içine girilmediğini belirten Erhürman, Meclis’ten geçmesi halinde referanduma gidilmeden değişikliğin Cumhurbaşkanlığı seçimde yapılmasına karar verilmesini eleştirdi.

Seçimin 12 Nisan’da yapılması düzenlemesinin de Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacağını ancak yorumlama yetkisi olmadığını, bunu Yüksek Seçim Kurulu’nun belirleyebileceğini ifade eden Erhürman, bir “keşmekeşin” de Anayasa değişikliği gibi bir konuda ortaya çıkmasını eleştirdi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, bunun iyi niyetle memleketin hayrına hazırlanmış bir çalışma olduğunu belirterek, böylece yargıç sayısının 8’den 16 çıkacağını söyledi.

12 Nisan tarihinin de bu kadar tepki görmesine anlam veremediğini söyleyen Tatar, zaman kaybetmeden görüşülsün diye meclise gönderdiklerini, değişikliğin burada yapılabileceğini belirtti.

Tatar, herkes 19 Nisan diyorsa kendilerinin zaten bir itirazı olmayacağını kaydetti.

İMAR PLANI…

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı İmar planı konusunda konuştu.

ÖZYİĞİT

Özyiğit, geçmişte olduğu gibi bugün de Anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilişkilendirmenin yanlış olduğuna işaret ettiklerini, bunun detaylı çalışıldıktan sonra gerekli tüm değişiklikleri de kapsayacak şekilde gündeme getirilmesini daha doğru bulduklarını yineledi.

İmar planının birleşik genel kurulda ret oyu aldığını ancak sonrasında atılan adımlardan umutlanmalarına rağmen revize beklentisi içerisindeyken toplantının tekrarlanarak oy birliğiyle karar alındığını kaydetti.

Emirnamenin 31 Aralık’ta sona erdiğini, İmar Planı’nın niye yayınlanarak yürürlüğe girilmediğini bilmediklerini ve öğrenmek istediklerini söyleyen Özyiğit, planla ilgili alınan kararların yasallığının sorgulandığını da anımsattı.

ARIKLI

YDP milletvekili Erhan Arıklı, Planla ilgili “trajikomik bir durumda olunduğunu” söyledi ve İmar Planı sürecini anlatarak, son alınan kararın “niye yasal olamayacağını” anlattı.

UBP’nin bu planı kabul edip etmemesinin ya da resmi gazetede yayınlanmasının zorunluluğunun farklı konular olduğuna işaret eden Arıklı, “sürekli söylüyorum tüm sorumluluk Başbakanın, itirazların gereklerini yerine getirin” dedi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, her hafta imar planını konuşmanın kendisini de memnun etmediğini söyleyerek, konuyla ve hükümetle ilgili sürekli sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılmasını eleştirdi.

İçişleri bakanlığının kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini, hükümetin her bireyinin de bu planlarla ilgili hemfikir olduğu kaydeden Baybars, ilk birleşik kurulun ardından değişiklik taleplerinin Başbakanın talimatıyla çalışıldığını ve birleşik kurul çağrısının da aniden baskınla değil tüzük gereği önceden haber verilerek yapıldığını kaydetti.

Baybars, önceden belediye başkanlarıyla görüştüklerini ve gördükleri haliyle geçmesine onay verdiklerini anlatarak, ardından da birleşik kurulda son halinin oylandığını anlattı.

Bu sürecin ardından “yetkiniz yok” söylemlerinin çok yersiz ve Başbakana saygısızlık olduğunu söyleyen Baybars, Planların birleşik kuruldan geçen şekliyle sonuçlanma zorunluluğuyla ilgili bilgi vererek, bu noktadan sonra değişiklik talebinin veya herhangi bir yasa çerçevesinde değişikliğin söz konusu olamayacağını kaydetti.

Baybars, belediyelerin meclis kararlarının gerekli olduğuna inanmadığını, belediye başkanlarının zaten meclislerine bilgi verdiğini söylediğini, Birleşik Kurul’un ikinci toplanmasında zaten onaya ihtiyacı olmadığını hatırlattı.

Bu planın birleşik kuruldan geçmesinin ardından gerekli yazıları göndererek emirnamenin, plan resmi gazetede yayınlanana kadar yürürlükte olacağını bildirdiklerini , kendisinin planın yayınlanmayacağıyla ilgili bir endişesi olmadığını söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise, bu konunun çok teknik bir çalışma gerektirdiğini UBP olarak İmar Planına karşı olmadıklarını ve resmi gazetede yayınlanana kadar emirnamenin yürürlükte olduğunu vurguladı.

Tatar, planı değerlendirip gereken neyse yapacaklarını söyledi,

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, emirnamenin üzerinde yasal bir tarih olduğunu, İmar Planı’nın da resmi gazetede yayınlanmamasıyla konunun yasal bir boşluk oluşturduğunu savundu. Erhürman “Yürürlükte olanın ne olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerek” dedi.

GIDALARIN RESMİ KONTROLÜ VE HİJEN YASA TASARISI

Genel Kurul’da daha sonra komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işlere geçildi.

Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Tasarıya İlişkin Raporunun görüşülmesine geçildi.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, “ülkede bir gıda terörü olduğunu”, maalesef geçmişte bu konuda hazırlanan yasaların gerekli ilgi gösterilmediği, tüzükler çıkarılmadığı için atıl kaldığını söyledi.

Bu yasayla ilgili de 40 tüzük hazırlanması gerektiğine işaret ederek, bu yasanın da diğerlerinin akıbetine uğramasından korktuğunu belirten Arıklı, ‘ülkenin tüzük hazırlama özürlü’ olduğunu kaydetti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, bu yasanın ve mevzuatın toplumda muhatap olmadığı kimsenin bulunmadığını ifade ederek, yasaları yapmanın değil uygulamanın mesele olduğunu vurguladı.

Bu yasa çalışırken insan kaynakları eksikliklerinin de dile getirildiğini anımsatan Şahali, bu açıkların kapatılması için kadro taleplerinden örnekler verdi.

Devlet Laboratuvarının yanmış olmasıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Şahali, “ülke ortalamasının çok üzerinde bir değerdi” dedi.

Ülkedeki ulusal gıda referans laboratuvarının da yeterli ve değerli olduğunu belirten Şahali, “aslolan sahip olduklarımızı nasıl değerlendireceğimizdir” dedi.

Ülkede küçükbaş hayvancılıkta ciddi bir salgın yaşandığını belirten Şahali, hükümetin alması gereken önlemler konusunda geciktiğini, kayıp zamanın ülkedeki kaynakların tüketilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Gıdaların Kontrolü ve Hijyen Yasasının Kıbrıs Türk halkında gıda güvenliğine ilişkin endişeleri giderebilecek çok önemli bir yasa olduğunu belirten Şahali, gıda kontrol yetkisine sahip makamların yürüttüğü çalışmaların kamuoyunun bilgisine getirilmesinin önemine işaret etti.

USAR

CTP milletvekili Sıla Usar, böyle bir yasanın ne kadar gerekli olduğuyla ilgili fikir birliği olduğuna işaret ederek, yasanın hangi bakanlığa bağlı olacağının bile sorun yarattığını ancak yapılan çalışmaların ardından ortak noktada buluşulduğunu anlattı.

Tüm bu uzun sürecin ardından yasanın tamamlanmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Usar, emeği geçen tüm paydaşları kutladı.

Usar, bu yasanın Sağlık Bakanlığına büyük görevler yüklediğini, denetimleri yapacak kişilerin de bu bakanlığa bağlı olacağını kaydederek, denetleyecek olanların sayısının arttırılmamasının sorun yaratacağına dikkati çekti.

İstihdamlar noktasında eksikliklerle ilgili bilgi veren Usar, gıda güvenliğinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğuna işaret ederek, güvensiz gıdaların ortaya çıkarabileceği olaylara değindi.

Usar, gıdalarda bulunan kimyasalların da insanlar üzerindeki etkilerine işaret ederek, “Ülkede yaşayan herkese güvenli gıda sağlama zorunluluğumuz vardır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, 19:47