Tatar: "Ülkeye gelecek yolcu sayısı sağlık altyapısına göre ayarlanacak"

Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren deniz ve hava limanları aracılığıyla KKTC’ye gelecek olanların Kovid-19 testlerinin bir bölümünün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki PCR laboratuarında değerlendirilebileceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışan ve başhekim Mustafa Kalfaoğlu öncülüğünde toplanan bağışlarla Kovid-19 testlerinin yapılabildiği Moleküler Genetik Araştırma Laboratuarı’nın kurulduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyarete ederek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve UBP milletvekili Resmiye Canaltay’ın eşlik ettiği ve bazı bürokratların da hazır bulunduğu ziyarette Başbakan Ersin Tatar, hastanede PCR testlerinin yapıldığı laboratuar ile diğer laboratuarda incelemelerde bulundu, hastane personeliyle konferans salonunda bir araya geldi.

Başbakan Tatar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde hükümetin uyguladığı politikalar çerçevesinde sağlık çalışanlarının da katkılarıyla altyapıda önemli gelişmeler olduğunu ve büyük açılımlar yapıldığını kaydetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde de Kovid-19 testlerinin yapılabildiği bir laboratuarın kurulmasının önemine değinen Tatar, ülkeye gelecek turistlerin PCR testlerinin bir bölümünün bu laboratuarda değerlendirileceğini, bunun önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Başbakan Tatar, KKTC’nin pandemi sürecini başarıyla atlattığını, gelinen noktada açılımın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, açılım yapılırken ülkeye gelecek yolcu sayısının sağlık altyapısına göre ayarlanacağını söyledi.

Koronavirüsle mücadelede başarı sağlandığını ve ekonominin pandemiden önceki düzeye ulaşması için normalleşmenin başlaması gerektiğini vurgulayan Başbakan Tatar, ilanihaye izole yaşanamayacağının altını çizdi.

Başbakan Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin Dipkarpaz’dan Gazimağusa’ya kadar geniş bir bölgeye sağlık hizmeti veren önemli bir hastane olduğunu belirterek, PCR laboratuarının çok kısa sürede ortaya çıkmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

KKTC’de hükümetlerin sağlığa her zaman önem verdiğini, kendilerinin de bu anlayışı devam ettirdiğini söyleyen Tatar, sağlığa verdikleri önem çerçevesinde Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta olmak üzere 3 hastanenin daha yapılması için proje ürettiklerini söyledi.

Başbakan Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve burada görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümleri için çalışmaların yapılacağını da belirtti.