Tatar ve Erdoğan, açılış töreninde konuştu

“KKTC Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde Başbakan Ersan Saner’den sonra söz alan Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasına “Bugün fevkalade önemli bir gün yaşadık ve yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine bir kez daha hoş geldin diyorum” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’inci yıl dönümü ile Kurban Bayramını birlikte kutlamaktan ve ayrıca Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ni birlikte gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “KKTC’nin geleceği, altyapısı, ekonomisinin gelişebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmemiz için yürütülen tüm bu çalışmaların dünya kamuoyu ile paylaşılmasının bizlere güç vermektedir. Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmemizin teminatıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün açılışı yapılan Lefkoşa Çevre Yolu’nun temelinin 2010 yılında atıldığını, Başbakan Ersan Saner’in o dönem Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, kendisinin Maliye Bakanı, Başbakan’ın ise İrsen Küçük olduğunu anımsattı. Tatar, “Allah nasip etti böyle bir çifte bayram gününde, ben bu ülkenin cumhurbaşkanı, Saner başbakanı ve o dönemin başbakanı, bugünün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte böyle bir yolun açılışını hep birlikte kutluyoruz” dedi.

“SUSUZLUK DİYE BİR DERDİMİZ YOKTUR... ANADOLU SUYU ÇEŞMELERİMİZDEN AKMAKTADIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, Asrın Projesi olarak adlandırılan KKTC Su Temin Projesi’nin önemine de işaret ederek, “Bu proje gerçekleşmemiş olsaydı bu ülkede, bu kuraklıkta susuzluk çekecektik. Bugün hamdolsun bu ülkede susuzluk diye bir derdimiz yoktur, artan nüfusa, artan turiste, artan öğrenciye rağmen Anadolu suyu çeşmelerimizden akmakta, Anadolu suyu ovalarımızda, tarlalarımızda tarımsal faaliyetlerimize katkısını korumaktadır” dedi.

Tatar, konuşmasında, e-devlet hizmet projesinin, binası ve alt yapısıyla KKTC halkına daha verimli hizmet vermek ve ekonomik verimliliği artırmak hedefiyle hayata geçirildiğini kaydetti.

“MARAŞ’IN İNSANLIĞA AÇILMASI VE KKTC EKONOMİSİYLE MEMLEKETİMİZE ÇOK ŞEYLER KATACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş konusunda ise, “Burada da fevkalade önemli adım atıldı... Benim başbakanlığım döneminde Türkiye’nin desteği ile Maraş açılımımızda ileri bir adım daha atılıyor. Oradaki bölgenin yüzde 3.5’inin Taşınmaz Mal Komisyonu’nca mal sahiplerine iade edilmek şartıyla Maraş’ın hayat bulması, Maraş’ın insanlığa açılması ve dolayısıyla KKTC ekonomisine ve memleketimize çok şeyler katacağından hiç şüphem yok” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine bir kez daha teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah her şey daha güzel olacak. Doğu Akdeniz’deki hakkımızı, hukukumuzu ve ulusal çıkarlarımız ve milli menfaatlerimizin korunmasında birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesi ve KKTC’nin daha da güçlenmesi, millet olarak, ulus olarak bu bölgedeki varlığımızı sürdürmemizin teminatını teşkil edecektir” dedi.

ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adanın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargolarına mahkum edildiğini, Türkiye’nin ise Kıbrıs Türkü’nün refahını her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

“Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, bunu yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, bu güzel adanın yarınlarını da düşündüklerini ifade etti.

Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmaya, Kurban Bayramı’nın millete, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık barış ve huzur getirmesi dileğiyle başladı.

Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet diledi, gazileri hürmetle andı.

Dünden beri KKTC’de her biri birbirinden güzel ve verimli programlarda yer aldıklarını kaydeden Erdoğan, bugün de Türkiye-KKTC işbirliğinin meyvesi olan güzel projelerin açılış ve tanıtımı için bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

“KIBRIS TÜRKÜ'NÜN REFAH SEVİYESİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA YUKARIYA ÇIKARACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Kıbrıs Türkü’nün, asli unsuru olduğu bu topraklarda geleceğe umutla bakması, güven ve huzur içinde yaşamasının kendileri için her şeyden önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, adanın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargolarına mahkum edildiğini kaydetti. Erdoğan, “Biz ise Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Erdoğan, Kıbrıs’taki 19 belediye ile çeşitli kuruluşlara yol yapım çalışmaları, altyapı hizmetleri, eğitim öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi gibi alanlar için 96 milyon TL’lik kaynak aktarıldığını kaydetti. Doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere yönelik yardımlar kapsamında yaklaşık 14 bin kişi ve kuruma 90 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını dile getiren Erdoğan bunun 60 milyon TL’sinin bugüne kadar harcandığını ifade etti.

“Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleriyle kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz” diyen Erdoğan bu çalışmaların ortak kültürel programlardan buradaki belediyelerin kapasite geliştirme projelerine, atık yönetiminden mesleki eğitim kurslarına kadar geniş bir alanda başlamış durumda olduğunu ifade etti.

Erdoğan, 2 gazi kent, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi’nin kardeş belediye ilişkisi kurarak, örnek adımlar attıklarını da kaydetti.

“HALKIN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN SOMUT ÇALIŞMALARLA SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye'deki pek çok belediyenin KKTC'de yürüttükleri projelerle adaya hem tecrübe aktarımında bulunduğunu, hem de destek verdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su, adanın iklimine ve bilhassa da geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bugün de burada hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerimizin açılışlarını ve tanıtımlarını, yapacağımız canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Yavuz Çıkarma Plajı, Barış Harekâtı’nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Harekâtın sembolü Çıkarma Plajı bölgesinde kahraman şehit ve gazilerimiz cansiperane bir mücadele verdi. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve 'Ç. 1974' adını verdiğimiz müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin, birlik ve beraberliğimizin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Tamamlanan projeyle anıtın yıpranan betonarme yapısı güçlendirilmiş, ziyaretçiler için otopark alanı müze gemi aile anıt arasında kalan kısımda yürüyüş yolları inşa edilmiştir. Güçlendirme ve müze gemi çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu topraklarda şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını da bu vesileyle saygı ve minnetle yad ediyorum”

Erdoğan’ın konuşmasının ardından temel atma ve açılışlara geçildi.