Tatar ve Sucuoğlu, YÖRSİAD toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Antalya’da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (YÖRSİAD) olağan toplantısına katıldı.

Bugün başlayacak ve Pazar gününe kadar sürecek Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, aldıkları davet üzerine YÖRSİAD’ın Yönetim Kurulu, üyeleri ve davetlilerinin yer aldığı olağan toplantısına katıldı.

Toplantıya, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de katıldı.

Toplantıda, YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Ege’nin açılış konuşmasını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, YÖRSİAD’ın yeni üyelerine üyelik rozetlerini takdim ettiler.

TATAR: “BİZ ARTIK FEDERASYON KONUŞMUYORUZ”

Rozet takdiminin ardından toplantıya hitap eden Tatar, YÖRSİAD’ın toplantısına katılıp istişarelerde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve KKTC ile Antalya’nın her zaman özel ilişkileri olduğunu, özellikle turizm alanında çeşitli iş birlikleri bulunduğunu anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sürekli temas içerisinde olduğunu söyleyen Tatar, Çavuşoğlu’nun referansı ile YÖRSİAD’ın toplantısına katıldığını belirtti.

Konuşmasında, Kıbrıs için en önemli tarihlerden birinin Osmanlı’nın yönetimine girdiği 1571 tarihi olduğunu ifade eden Tatar, “Kıbrıs’ta hep vardık ve varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

“HER ZAMAN ANADOLU’YA BAKTIK, TOROSLAR’A BAKTIK”

Kıbrıs’ın Osmanlı egemenliğinden çıktığı dönemi anlatan Tatar, “Ama biz Kıbrıslılar her zaman Anadolu’ya baktık. Toroslar’a baktık. Hep hayalimizde ‘Türkiye’miz Kıbrıs’a ne zaman gelecek’ diye mücadeleyi sürdürdük” diyerek, Kıbrıs’ta Türklerin katliamlar yaşadığından ancak direnmeye devam ettiğinden bahsetti ve 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını belirtti.

Kimsenin KKTC’nin geldiği noktayı küçümseyemeyeceğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen halk bulunduğunu ve kendi siyasetinin de bu temelde olduğunu anlattı. Tatar, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yolunun da yan yana yaşayan iki ayrı devlet olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Tatar, savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yükseldiğini ve ekonomiyi kötü yönde etkilediğini anlatarak, “Ama halkımıza dediğimiz ‘Bu kadar sıkıntıyı atlatabildik, bunu da atlatacağız.’ Önemli olan devlettir, cumhuriyettir, egemenliğimizdir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm arzuladığını ifade eden Tatar, bunun da yan yana yaşayan iki egemen ve eşit devlet temelinde olabileceğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu konuda KKTC’nin yanında olduğuna vurgu yaptı.

Yıllardır süren müzakerelere işaret eden Tatar, “Biz artık federasyon konuşmuyoruz” diyerek, federasyon tezini Türkiye Cumhuriyeti’nin zaman içerisinde Kıbrıs’tan tamamen çekilmesi demek olduğunu kaydetti ve buna asla razı olmayacaklarının altını çizdi.

“KIBRIS’TA AB ÇATISI ALTINDA İKİ DEVLET OLABİLİR”

Tatar, Kıbrıs meselesini meşru garantör olan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüklerini ve Türkiye’nin varlığı ile garantörlüğünün “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli sivil toplum örgütleri ile temasların sürdürülmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu örgütlerin tecrübeleri, birikimleri ve başarılarının paylaşımının ekonomiye yansıyacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının ardından YÖRSİAD üyelerinin sorularını da yanıtladı.

Maraş ile ilgili sorulan soru üzerine Tatar, Maraş’ın açılmasının büyük bir siyasi adım olduğunu söyleyerek, pandemiye rağmen Maraş’ı 400 bin civarında kişinin ziyaret ettiğini ve şimdiden Maraş’ın KKTC turizmine katkısı olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs’ı Avrupa Birliği’nde ve Türkçe’yi Avrupa Birliği’nin resmi dili olarak görmek ister misiniz?” sorusu üzerine ise Tatar, “Biz eğer ayrı bir devlet olarak AB’de yer alabilirsek elbette Türkçe de AB’nin resmi dili olabilir. Kıbrıs’ta AB çatısı altında iki devlet olabilir” yanıtını verdi.

Konuşmasının ardından Tatar’a YÖRSİAD Onursal Üyesi rozeti takıldı ve Tatar ile Sucuoğlu’na günün anısına YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Ege tarafından hediye takdim edildi.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.