Tatar: "Yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Başbakan Ersin Tatar, yangın sonrası Güzelyurt Kaymakamlığında basın toplantısı düzenledi.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade eden Tatar, verilen mücadeleye katkı koyanlara teşekkür etti.

Tatar, kısım kısım ufak bölgelerde yangınların sürdüğünü belirterek, sabah kadar söndürme ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Özellikle yangının ODTÜ içerisine girmemesi için yoğun bir çaba verildiğine işaret eden Tatar, sabaha kadar yapılacak çalışmaları değerlendireceklerini ifade etti.

Tatar, vatandaşa da çağrıda bulunarak, sıcaklarda yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek herkesten sorumluluk beklediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 20:42