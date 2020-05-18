Tatar: "Yangında müdahale kabiliyetimizi arttıracak kararlar alacağız"

Başbakan Ersin Tatar, bugün çıkan yangından duyduğu üzüntüyü ifade ederek "Hükümetimiz, yangın helikopteri temini dahil alınması gereken tüm kararları alarak yangınlara müdahale kabiliyetimizi artırma konusunu gündemine almıştır" dedi.

Başbakan Tatar, Tepebaşı ormanında başlayan ve Kalkanlı'yı ve ODTÜ kampüsünü de etkileyen yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yoğun çalışmalar sonucu önemli ölçüde kontrol altına alındığını kaydetti.

Bazı yerlerde devam eden parlamalar nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmalarının sabaha dek aralıksız süreceğini belirten Tatar, "Sabah saatlerinden itibaren ise yeni bir durum değerlendirmesi yapılarak gereken adımlar ivedilikle atılacaktır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi görev başındadır. Hükümetimiz, yangın helikopteri temini dahil alınması gereken tüm kararları alarak yangınlara müdahale kabiliyetimizi artırma konusunu gündemine almıştır" dedi.

TEŞEKKÜR MESAJI VE YANGIN RİSKİNİ ARTIRICI DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA ÇAĞRISI

Tatar, yangının söndürülmesi çalışmalarına katkı sağlayan halka, askerlere, itfaiye ve polise, yerel yönetimlere, sivil savunma ekiplerine, belediyelere, kaymakamlıklara, Orman Dairesi ve personeline, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye Hükümeti’ne, büyük duyarlılık gösteren medyaya ve Rum Yönetimi’ne de teşekkür ettiği açıklamasında, İnşallah bu son olur. Herkesten rica ediyorum; Lütfen çevre temizliğine önem verelim. Yangın riskini artırıcı davranışlardan kaçınalım" çağrısı da yaptı.

Bu arada Başbakan Ersin Tatar'ın Facebook sayfasındaki kapak fotoğrafını yangından duyduğu üzüntünün simgesi olarak siyah yaptığı gözlemlendi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 03:47