Tatar’dan Natalie Süleyman’a kutlama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya’nın Victoria eyaleti Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Kıbrıs Türk kökenli milletvekili Natalie Süleyman’ı Gençlik, Küçük İşletmeler ve Gaziler Bakanı olarak atanması dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Süleyman’a gönderdiği tebrik mesajında “Devam eden başarılarınız ve hükümetteki farklı görev ve hizmetlerdeki çalışmalarınızla Avustralya’nın ilk Kıbrıs Türk kökenli ve ilk Müslüman bakanı olarak Bakanlar Kurulu’nda yer almanızı büyük gururla karşılıyoruz” diyerek bu gelişmenin, kadınların siyasette başarı elde etmesi bağlamında örnek teşkil eden tarihi bir başarı olduğunu ve Avustralya’da yaşayan Kıbrıs Türklerine de ilham verdiğini ifade etti.

Avustralya’da yaşayan ve KKTC ile güçlü bağları olan çok sayıda Kıbrıs Türkünün olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Natalie Süleyman’a yeni görevinde başarılar diledi ve Victoria eyaletinde yaşayan Kıbrıs Türklerine sevgi ve saygılarını iletti.