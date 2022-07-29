Tatar’ın çağrısıyla düzenlenen toplantıda orman yangınları konusu masaya yatırıldı

Orman yangınları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığındaki toplantıda, Orman Dairesi’nin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapmış, emekli müdürler ve Kema Vakfı yetkilileri, Orman Dairesi’nin durumu ve son çıkan Ağıllar-Mersinlik orman yangını ile ilgili tespit, görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Tatar’la paylaştı.

Yangınlarla mücadelede en önemli unsurun, yangın bölgesine güvenli ve süratli bir şekilde hareket etmek ve etkili bir müdahale olduğunun altı çizilen toplantıda, yeni çıkan bir yangına en geç yarım saat içerisinde ulaşıp müdahaleyi sağlayacak fiziki, teknik ve idari altyapının her daim hazır bulunmasının önemi belirtildi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olası menfi etkilerini asgariye indirmek için dünya ülkeleriyle birlikte ormanların korunması ve geliştirilmesi için KKTC’nin de seferber olmasının gerekliliğine dikkat çekilen toplantıda, ortak akıl ekseninde üretilecek politikalarla ormanların korunabileceği vurgulandı.

Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer alan ülkede, orman yangın riskinin yüksek olduğu dile getirilen toplantıda, alınacak tedbirlerle yangın sonucu etkilenecek olan sahanın küçük olmasının sağlanabileceği kaydedildi.

-“Yangın önleyici tedbirlerin eksiksiz alınması gerek”

Orman yangınlarıyla mücadelede sadece Orman Dairesi yetkili ve çalışanlarının sorumlu tutulamayacağı, 6/1979 sayılı yasa ve bu yasanın 12. maddesi altında yapılan ilgili tüzük uyarınca, bazı kurum ve kuruluşlara yangın koruma ile ilgili bazı yetki ve yükümlülükler yüklendiği dile getirilen toplantıda, yangın önleyici tedbirlerin eksiksiz alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Orman sahaları içerisinde seyreden enerji nakil hatlarının, her yıl bakımının ilgili kurum tarafından yapılması, çok riskli orman alanlarındaki nakil hatlarının ormanlık alanların dışına çıkarılması veya yeraltına alınmasının yangın riskini asgariye indireceği ifade edilen toplantıda, riskli alanlarda elektrik hatlarının havadan geçmesine yasaklama getirilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıda, Orman Dairesi’nin yangın mevsimi süresince riskli orman alanlarına giriş konusunu gözden geçirerek, orman içerisinde herhangi bir faaliyete hiçbir surette izin vermemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Toplantıda, alınan tespit ve önerilerin bazıları şöyle:

“Orman yangınlarında kurumlar arası görülen koordinasyon ve organizasyon zafiyetlerinin giderilmesine yönelik adımlar atılmalıdır. Yangın bölgesine gelen kurum, kuruluş ve sivillerden oluşan ekipler, yangın söndürme amiri ile koordineli bir şekilde çalışarak, sahanın durumunu, yol ve yangın şeritlerinin yerini bilen orman memurlarının öncülüğünde yangın söndürme faaliyetlerini sürdürmelidir.

Hava gücü ile yerdeki güçlerin koordinasyonunda oluşması muhtemel zafiyetler ortadan kaldırılmalı, yangında yanan alanların aynı yıl içerisinde ağaçlandırılması esasından ötürü ivedi bir bütçe oluşturulmalıdır.”

Toplantıda, emekli müdürler Faik Koyuncuoğlu, İlkay İlseven, Musa Erkanat, İrfan Tansel Demir ve Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü, aynı zamanda Vejetasyon Uzmanı olan Doç. Dr. Serkan İlseven hazır bulundu.