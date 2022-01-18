TDP adayları Girne'de yurttaşlarla buluştu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, erken genel seçimlere yönelik çalışmalarına Girne’de devam etti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Girne merkez çarşıda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden TDP heyeti, projeleri hakkında bilgiler verdi, esnafın yaşadığı sıkıntıları dinledi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürlerini dağıttı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin tüm bölgelerini gezdiklerini belirterek, ziyaretler sırasında açıkça görülenin “23 Ocak’ta TDP’ye güçlü bir desteğin çıkacağı” yönünde olduğunu vurguladı.

Yurttaşların artık bu çarpık düzenden bıktığını ve ülkede gerçek anlamda bir değişim istediğine dikkat çeken Özyiğit, TDP olarak daha iyi ve daha güzel yarınlar için yolda olduklarını belirtti.

Tertemiz ve donanımlı kadroları ile toplumun yapısal sorunlarını çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, ülkedeki değişimi dönüşümü sağlayacaklarını vurgulayan Özyiğit, 50 milletvekili adayıyla ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Özyiğit, “23 Ocak’ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğiz. Bu yol da aydınlığı, temizliği, refahı, sivilleşmeyi, demokrasiyi içerecek” dedi.