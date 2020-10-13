Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bu akşam saat 19.00’da toplanıyor. TDP’den alınan bilgiye göre, TDP MYK bu akşamki genişletilmiş toplantısında 11 Ekim Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 18 Ekim’de yapılacak ikinci tura yönelik değerlendirme yapacak.
TDP bu akşam genişletilmiş MYK toplantısı yapıyor
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bu akşam saat 19.00’da toplanıyor. TDP’den alınan bilgiye göre, TDP MYK bu akşamki genişletilmiş toplantısında 11 Ekim Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 18 Ekim’de yapılacak ikinci tura yönelik değerlendirme yapacak.
YORUM EKLE