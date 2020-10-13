TDP bu akşam genişletilmiş MYK toplantısı yapıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bu akşam saat 19.00’da toplanıyor. TDP’den alınan bilgiye göre, TDP MYK bu akşamki genişletilmiş toplantısında 11 Ekim Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 18 Ekim’de yapılacak ikinci tura yönelik değerlendirme yapacak.

