TDP: “Gerçek sorunumuz demokrasi ve irade”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), gerçek sorunun demokrasi ve irade eksikliği olduğunu savundu.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, “iradesi elinden alınmış ve kendi topraklarında değersizleştirilmiş bir halkın olduğu, halkın cumhurbaşkanını kendi özgür iradesi ile seçemediği, ne parti başkanını ne de hükümetlerini kendi belirlediği” iddia edildi.

“Yönetmek bizim işimiz” sloganı ile %40 oy alarak hükümete gelen ve Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkamayan bir UBP’nin ülkedeki hiçbir soruna çözüm de üretemeyeceği savunulan açıklamada, halk üzerinde sistemli bir şekilde yaratılan karmaşa ve toplumuma pompalanan umutsuzluk ortamının perde gerisinde “halkın başına yeni çoraplar örüleceğinin” görülmekte olduğu ve Kıbrıs Türk halkının, kendinin özne olmadığı senaryoların içine çekilmeye çalışıldığı ifade edildi.

“Çözümsüzlüğe mahkûm edilmiş ve uluslararası hukukun dışına itilmiş bir ülkede kabile yönetimi anlayışıyla devam edilemeyeceği” ileri sürülerek, kaostan çıkış yolu ve çözüm önerileri şöyle sıralandı:

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ'NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

“1. Demokrasi ve irade güçleri bir an önce birlik sağlayıp Kıbrıs Türk halkının iradesine ve sorunlarına halkla birlikte sahip çıkacak politikaları geliştirmeli ve birlikte eylemliliği artırmalı

2. İrademizi geri almadıkça ve kendi kendimizi yönetme erkine ulaşmadıkça hiçbir sorunumuzun çözülemeyeceğinin bilincine varılmalıdır.

3. -Kıbrıs’ta çözüm ve barış umutlarının yeniden yeşertilmesi,

- Ekonomik krizin giderilmesi yönünde adımlar atılması,

- Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması,

- Pahalılığın ve fakirleşmenin önüne geçilmesi,

- Adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetiminin oluşturulması,

- Kendi kaynaklarımızın yaratılması ve bugüne kadar refahı sürekli artan ve hükümetlerle içli dışlı olan aşırı servetleşmiş kesimlerin bu ülkede kazandıklarının vergisini bu ülkeye vermelerinin sağlanması,

- Refahımızı ve üretimimizi artıracak kalkınma planının hazırlanması,

- AB ve BM başta olmak üzere tüm dünya nezdinde Kıbrıs Türk halkının toplumsal varlığının korunmasının Kıbrıs’ta ve Akdeniz’de barış için hayati öneme haiz olduğunun anlatılması.”

TDP açıklamasında tüm bu sorunların çözülmesi yönünde çözüm yolları önerme ve baskı grubu oluşturmanın her zamankinden daha büyük öneme sahip olduğu, toplum üzerine serilen umutsuzluk bulutlarını ortadan kaldırmak ve öğretilmiş çaresizlik psikolojisinden toplumu çıkarmak için daha çok çalışılması ve umut yaratılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “TDP, yurtsever ve ilerici güçler ile iş birliği ve birlikteliği artırmaya ve bu çözüm önerilerini hayata geçirmeye güçlü ve liyakat sahibi kadroları ile muktedirdir” denildi.