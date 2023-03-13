TDP, KTMMOB’nin devre dışı bırakılmak istendiğini savundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Yönetimi Eş Başkanı Ece Balcı, Hükümetin ,Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni (KTMMOB) devreden çıkarma girişiminde bulunduğunu savundu.

Balcı yaptığı yazılı açıklamada, 2011 yılında yapılan Ülkesel Fiziki Plan’da deprem açısından kritik bölgelerin belirlendiğini ancak 2018 yılında gündeme gelen imar planı çalışmalarında deprem riskinin görmezden gelindiğini iddia etti.

Balcı, Hükümet edenlerin deprem için önlem alınması yönünde çalışan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni de devreden çıkarma girişimde bulunduğunu ileri sürdü.

Birçok okulda bina güvenliğinden dolayı eğitime çadırlarda devam edilmesinin sürdürülebilir bir durum olmadığını belirten Balcı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi yapılması kararını eleştirdi.

Birçok okulun güçlendirme ihtiyacı olduğunu, bazılarının da yıkılıp tekrar yapılması gerekeceğini kaydeden Balcı, “Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından onaylanacak okul projelerini derhal devreye konulmalı ve müelliflerin kontrolü eşliğinde inşaatlara başlanmalıdır” dedi.